Mladí Prešovčania podporia výzvu, ku ktorej ich vyzýva pápež František

Prešov 22. apríla (TASR) - Mesto Prešov bude prvým miestom na Slovensku, kde počas leta podporia výzvu Svätého otca Františka "1 milión mladých pre pápeža". Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie cirkvi do spoločnosti.Stane sa tak počas Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. až 29. júla v Prešove. TASR o tom informoval Michal Lipiak z komunikačného tímu P18.uviedol Lipiak.Názov diela DoCat, ktorý nadväzuje na obľúbenú sériu pre mladých YouCat, je odvodený od slovesa "to do" (robiť).hovorí Katarína Hulmanová, tajomníčka Sociálnej subkomisie Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorá zodpovedá za toto podujatie.dodáva predseda eRka Juraj Králik.Novinka bude súčasťou programu druhého dňa P18. Začne sa katechézou predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS Petra Rusnáka. Pozornosť mladých upriami na povolanie k sociálnej angažovanosti, spoznávanie katolíckej sociálnej náuky a ku konkrétnym činom.hovorí biskup Rusnák.Navštívia napríklad domovy dôchodcov, detský domov, nocľahárne či mestský úrad alebo súd. V spolupráci s partnermi, ktorých v meste tím aktívne hľadá, mladí vykonajú praktické dobrovoľnícke aktivity s konkrétnym hmatateľným výsledkom typu maľovanie, čistenie okolia a iné.dodáva eparcha Rusnák.