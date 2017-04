Mladí Slováci obsadili na ME v ragby šieste miesto, vyhrali Švajčiari

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky záverečného hracieho dňa majstrovstiev Európy mužov do 18 rokov v rugby XV Konferencie 2 v Piešťanoch:



o 7. miesto: Moldavsko - Bulharsko 29:0



o 5. miesto: Slovensko - Izrael 0:45 (0:12)



o 3. miesto: Maďarsko - Chrovátsko 15:13



Finále:



Švajčiarsko - Srbsko 20:14

Konečné poradie:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

22. apríla (TASR) - Slovenská ragbyová reprezentácia do 18 rokov obsadila na ME tejto vekovej kategórie v Piešťanoch konečné 6. miesto. Rozhodla o tom sobotňajšia prehra 0:45 s Izraelom. Titul v Konferencii 2 si vybojovali mladí Švajčiari, ktorí vo finále zdolali Srbsko 20:14.1. Švajčiarsko - postup do Konferencie 12. Srbsko3. Maďarsko4. Chorvátsko5. Izrael6. Slovensko7. Moldavsko8. Bulharsko