Mladí Slováci odleteli do Poľska. Očakávanie je veľké, tvrdí Hapal

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie U21 Pavel Hapal. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Káder slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov, ktorý odletel v utorok do Poľska na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie (16. - 30. júna):



brankári: Adrián Chovan (AS Trenčín), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Marek Rodák (FC Fulham)



obrancovia: Lukáš Skovajsa (AS Trenčín), Tomáš Huk, Ľubomír Šatka (obaja FC DAC 1904 Dunajská Streda), Denis Vavro, Róbert Mazáň (obaja MŠK Žilina), Branislav Niňaj (Sporting Lokeren), Martin Valjent (Ternana Calcio), Milan Škriniar (Sampdoria Janov)



stredopoliari: Nicolas Špalek, Miroslav Káčer (obaja MŠK Žilina), Martin Chrien (Viktoria Plzeň), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk), Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland), Matúš Bero (Trabzonspor), Albert Rusnák (Real Salt Lake), László Bénes (Borussia Mönchengladbach)



útočníci: Pavol Šafranko (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Adam Zreľák (FK Jablonec), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov)







Realizačný tím:



tréner: Pavel Hapal



asistent trénera: Oto Brunegraf



tréner brankárov: Miroslav Köning



kondičný tréner: Peter Boďo



technický vedúci: Jakub Kojnok



lekár: Zsolt Fegyveres



fyzioterapeut: Martin Nozdrovický



masér: Juraj Ludik



kustódi: Marek Košáň, Patrik Fedor

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odletela v utorok do poľského Lublinu, ktorý bude jej domovom na blížiacich sa majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie (16. - 30. júna). Zverenci Pavla Hapala mali od 17.30 h na programe verejný tréning, ďalšie tréningové jednotky na nich čakajú aj v stredu a štvrtok a v piatok už nastúpia v Arene Lublin na prvé stretnutie na šampionáte proti domácim Poliakom (20.45 h).Mladí Slováci absolvovali kemp v Šamoríne, v jeho závere musel zraneného Jakuba Hromadu nahradiť ďalší stredopoliar Miroslav Káčer. Odteraz sa už budú pripravovať v atmosfére dejiska. "povedal český kouč.