Mladí Slováci porazili v kvalifikácii Moldavsko 2:0

sumár - 8. skupina kvalifikácie ME 2018 hráčov do 21 rokov:



Moldavsko - SR 0:2 (0:2)



Góly: 30. Burian, 39. Bernát. Rozhodovali: Hennessy (Ír.) - Carey (obaja S. Ír.), Dimitrijevik (Mac.)



zostava SR: Rehák - Tandara, Dolinský, Mesík, Burian - Bernát, Lichý, Begala - Bobček, Strelec (80. Gembický), Bindics (80.+1 Topoľský)



Samuel Slovák, tréner SR 17 (zdroj: www.futbalsfz.sk): "Som veľmi rád, že sme vstúpili do turnaja dobrým výsledkom a tiež dobrou hrou. Na zlom teréne sme hrali kultivovaný futbal, ktorý bol aj efektívny a zdolali sme húževnatého súpera. Mali sme dostatočný počet vyložených šancí, s tým som spokojný, škoda, že sme ich viac nevyužili. Chlapcov víťazstvo teší, dúfam, že sa dobre pripravíme aj na ďalší zápas."







ďalší výsledok:



Bosna a Hercegovina - Macedónsko 0:0







tabuľka:



1. SR 1 1 0 0 2:0 3



2. BaH 1 0 1 0 0:0 1



Macedónsko 1 0 1 0 0:0 1



4. Moldavsko 1 0 0 1 0:2 0

Skopje 2. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov zvíťazila v pondelňajšom zápase 8. skupiny kvalifikácie ME 2018 v macedónskom Skopje nad rovesníkmi Moldavska 2:0.Zverenci trénera Samuela Slováka sa na turnaji stretnú najbližšie vo štvrtok 5. októbra s domácim Macedónskom, v nedeľu 8. októbra si zmerajú sily s Bosnou a Hercegovinou.Do druhej fázy kvalifikácie, tzv. Elite Round, postúpia prví dvaja z trinástich kvalifikačných skupín spolu so štyrmi najlepšími z tretích miest. Títo sa v Elite Round pripoja k Nemecku a Portugalsku a žreb ich rozdelí do ôsmich štvorčlenných skupín. Na finálový turnaj postúpia ôsmi víťazi skupín a siedmi najlepší druhí.