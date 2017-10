Mladí Slováci prehrali s Islandom 0:2

Na snímke tretí zľava hráč Slovenska David Hancko, druhý zľava hráč Islandu Julius Magnusson v zápase kvalifikácie ME 2019 hráčov do 21 rokov vo futbale, 2. skupina Slovensko - Island v NTC Poprad 5. októbra 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov:



2. skupina:



Slovensko "21" - Island "21" 0:2 (0:1)



Góly: 8 a 90+. A. Gudmundsson, ŽK: Čmelík, Vavro, Balaj, Hromada - Einarsson, A. Gudmundsson, Fridjónsson, ČK: 90. Hromada (SR), rozhodovali: Kominis - Kourompyliová, Grevenis (všetci Gr.), 3076 divákov.



zostavy a striedania:



SR 21: Rodák - Kružliak, Vavro, Sipľak, Hancko - Káčer (64. Urblík), Lesniak, Hromada - Čmelík (76. Jirka), Balaj, Polievka (58. Vestenický)



Island 21:



Olafsson - Sampsted, H. V. Gudmundsson, Andresson, Fridriksson - Porsteinsson, Fridjónsson, Magnusson - Einarsson, A. Gundmundsson, Haraldsson (90+. Karlsson)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 5. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali vo štvrtok v NTC Poprad v ich treťom zápase kvalifikácie ME 2019 s Islandom 0:2. Zverenci trénera Pavla Hapala zaknihovali v boji o ME v Taliansku prvú prehru, v tabuľke majú po troch zápasoch na konte šesť bodov.Slováci mohli mať ideálny vstup do zápasu, no v 7. minúte Polievka svoju šancu nepremenil a to domácich o pár sekúnd mrzelo dvojnásobne. Haraldsson v protiútoku unikol slovenskej obrane, v pokutovom území si počkal na Alberta Gudmundssona, ktorý si poradil s obrancom a pohodlne prekonal brankára Rodáka. Inkasovaný gól domácich na chvíľu zaskočil, ale postupne sa dostali do tempa i šancí.V 14. minúte však pohľadmi tlačili strelu A. Gudmundssona nad bránku. Hapalovci pridali na aktivite a do šancí sa skúšali dostať centrami i kombináciami. V 31. minúte im mohol pomôcť aj Hans Gudmundsson, no proti jeho nie ideálnej prihrávke stihol brankár Olafsson zasiahnuť. V 37. minúte sa k hlavičkovému zakončeniu dostal Hancko, ale zblízka namieril iba do brankára. V 43. minúte zaujala situácia v šestnástke Islandu, po ktorej "sokolíci" avizovali ruku súpera a dožadovali pokutového kopu, ale ten sa nekonal.Zámer domácich vyrovnať bol zrejmý od prvých sekúnd druhého dejstva, ale Islanďania neustále hrozili nebezpečnými protiútokmi. V 51. minúte boli blízko k druhému gólu, ale hlavičku Andressona zastavila horná žŕdka Rodákovej bránky. Ofenzívne aktívny obranca Andresson sa k zakončeniu dostal aj v 58. minúte a Rodáka opäť zachránila konštrukcia bránky. Ten istý hráč sa v 67. radoval z gólu, ale dosiahol ho až po faule na brankára, takže skóre sa nemenilo. V 73. minúte sa po centri dostal k zakončeniu Balaj, ale lopta mu nesadla ideálne.V 81. minúte sa po rohovom kope dostal do šance Urblík, proti jeho technickej strele spoza šestnástky však výborne zasiahol brankár Olafsson. Mladí Slováci v závere stupňovali svoju aktivitu, snažili sa o vyrovnanie, ale organizovaná obrana Islandu im robila veľké problémy. Šance domácich na vyrovnanie spľasli po vylúčení kapitána Hromadu. V nadstavenom čase Slováci prestali hrať po zákroku na Sipľaka v strede ihriska, čo využil pohotový Gudmundsson na brejk, v ktorom poľahky pridal druhý gól Islandu.