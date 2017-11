Mladí Slováci prevzali prestížnu cenu a stretli sa s princom Edwardom

Na snímke britský princ Edward (uprostred), gróf z Wessexu reční počas slávnostného odovzdávania Medzinárodnych cien vojvodu z Edinburghu (DofE) v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave 2. novembra 2017. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 2. novembra (TASR) – Dovedna 53 mladých ľudí si vo štvrtok v Bratislave prevzalo prestížnu Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE). Strieborné a bronzové ocenenia prebrali na slávnostnej ceremónii, na ktorej sa zúčastnil aj princ Edward, najmladší syn britskej kráľovnej Alžbety II. Princ zavítal na Slovensko vôbec prvýkrát, na pozvanie Národnej kancelárie DofE na Slovensku, ktorá na Slovensku funguje od roka 2015.povedal Edward účastníkom ceremónie.V krátkom príhovore ich ďalej motivoval, aby pokračovali vo svojom úsilí, vytrvali a pokúsili sa ďalej získať ešte vyššie – strieborné a zlaté ocenenia. Okrem ocenených vyzdvihol tiež prácu všetkých, ktorí ich na tejto ceste podporovali.Z úloh, ktoré on sám pri získaní ocenenia absolvoval, vyzdvihol princ najmä expedíciu. Tá ho totiž doviedla k tomu, aby sa do programu DofE vôbec prihlásil. Povinné školské výlety do upršaného Škótska ho totiž nebavili a chcel zažiť niečo iné, dobrodružne chodiť po horách. Svojho času mu teda odporučili práve program DofE, v ktorom sa nakoniec dopracoval až k zisku najvyššej, zlatej ceny.Strieborné a bronzové ocenenie získali mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí v rámci programu DofE prekonali dovedna štyri výzvy. Počas 6-18 mesiacov rozvíjali svoj talent, športovali, angažovali sa ako dobrovoľníci a nakoniec zvládli dobrodružnú expedíciu.Dostala ho napríklad Alžbeta Poláková, ktorá po troch rokoch prekonala strach a napriek tomu, že nevidí, sa naučila znova bicyklovať – tentoraz s asistenciou a na tandemovom bicykli. Cenu získala tiež Lenka Božíková, ktorá počas maturitného ročníka zorganizovala Národné kolo súťaže kreatívneho riešenia problémov Odysea mysle. Teraz študuje na prestížnej londýnskej univerzite UCL a verí, že sa tam dostala aj vďaka DofE.Princ Edward je najmladším synom kráľovnej Alžbety II. a vojvodu z Edinburghu. Na Slovensko prišiel prvýkrát na pozvanie Národnej kancelárie DofE na Slovensku. Kancelária sa vďaka úspešnému štartu i rastu vlani umiestnenia medzi troma najrýchlejšie rastúcimi kanceláriami na svete a bola vybraná ako prípadová štúdia do Výročnej správy Londýnskej nadácie.povedal vo svojom príhovore na slávnostnej ceremónii riaditeľ Národnej kancelárie DofE na Slovensku Marián Zachar. Dodal, že na Slovensku je program naozaja vďaka veľkému úsiliu zúčastnených i práci na miestnych centrách sa podarilo to, že