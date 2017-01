Mladí Slováci remizovali s Ukrajinou. O postup na MS proti Slovinsku

Slovenskí reprezentanti v hádzanej do 21 rokov Foto: Teraz.sk/Facebook SZH Foto: Teraz.sk/Facebook SZH

Kvalifikácia MS hádzanárov do 21 rokov - 4. skupina:



Slovensko - Ukrajina 24:24 (11:14)

Najviac gólov: Hlinka 8, Michalka a Rešovský po 4 - Huryn 6, Horyha 5. Vylúčenia: 4:11, 7m hody: 4/3 - 0/0



Ďalší výsledok 4. skupiny:



Kosovo - Slovinsko 25:34 (12:16)



Tabuľka 4. skupiny:



1. Slovinsko 2 2 0 0 66:50 4

2. Slovensko 2 1 1 0 52:44 3

3. Ukrajina 2 0 1 1 49:56 1

4. Kosovo 2 0 0 2 45:62 0

Hlohovec 7. januára (TASR) - Slovenská hádzanárska reprezentácia juniorov remizovala v sobotňajšom dueli 4. kvalifikačnej skupiny o postup na júlové MS hráčov do 21 rokov s Ukrajinou 24:24.Zverenci Mareka Gernáta prehrávali už aj o šesť gólov, no napokon vyrovnali tri sekundy pred koncom zásluhou Borisa Rešovského. Na turnaji v Hlohovci sú tak stále v hre o jedinú postupovú miestenku na šampionát do Alžírska. V nedeľu ale musia zdolať priebežného lídra skupiny Slovinsko (18.00 h).