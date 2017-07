Mladí Slováci s kávou na jedenie súťažia o cenu Firma roka 2017

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. júla (TASR) - Mladí Slováci z košického gymnázia Poštová dúfajú, že sa Slovensko aj tohto roku umiestni na popredných priečkach súťaže Firma roka 2017, ktorú pripravuje nezisková organizácia JA Europe a do ktorej sú tohto roku zapojené školy z 37 európskych krajín. Mladí Slováci sa predstavujú projektom kávy, ktorá sa dá jesť. Víťazný tím si dnes večer preberie ocenenie z rúk belgického kráľa Filipa.Programový riaditeľ neziskovej organizácie Junior Achievment (JA) Slovensko Peter Kalčevský pre TASR uviedol, že do tohoročnej súťaže mladých talentovaných vynálezcov, ktorú pripravuje JA Europe, sa prihlásili stovky škôl z 37 európskych krajín.Do Belgicka, ktoré v tomto roku hostí finále Firma roka 2017, prišli víťazi národných kôl. Najlepší projekt dnes večer odmení belgický kráľ Filip, na slávnostnej ceremónii sa zúčastní aj eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a mobilitu práce Marianne Thyssenová a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. Ešte predtým všetci finalisti v národných stánkoch odprezentujú svoje projekty aj pre širšiu verejnosť.Slovensko v Bruseli predstavuje projekt študentskej firmy Asum z košického Gymnázia Poštová, ktorá zvíťazil v konkurencii vyše 120 školských tímov. Súťažia s "revolučným spôsobom spotreby kávy" - káva, ktorá sa dá zjesť - CoRE (Coffee ready to eat).Kalčevský pripomenul, že JA Slovensko funguje už 25 rokov a každý rok sa snaží cez program aplikovaná ekonómia a cez Veľtrh podnikateľských talentov osloviť študentov stredných škôl, aby sa zapojili do tejto súťaže. Aj prostredníctvom tohto programu podporuje ich podnikateľské vzdelávanie, invenčnosť, zručnosti a prípravu na budúcu prax.opísal slovenských finalistov. Zároveň vyjadril nádej, že slovenskému tímu sa aj tohto roku podarí získať nejaké ocenenie. Za posledné tri roky to bolo buď druhé alebo tretie miesto.zdôraznil Kalčevský. Dodal, že slovenský projekt je jediný z oblasti gastronómie. Ďalší konkurenti ponúkajú rôzne environmentálne a sociálne prospešné projekty, toho roku je menej technologicky orientovaných nápadov.Ja Slovensko sa vždy snaží do celoeurópskej súťaže zaradiť tím, ktorého členovia vedia po anglicky odprezentovať svoj projekt, aby dokázali zareagovať na otázky a ponuku prípadných záujemcov, pričom ich vynález musí mať aj praktickú, trhovo využiteľnú hodnotu. Projekt CoRE to spĺňa, košickí študenti už svoj produkt úspešne predávajú.