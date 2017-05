Mladí Slováci sa môžu zúčastniť Mládežníckeho zhromaždenia OSN

Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. mája (TASR) – Aktívni mladí ľudia zo Slovenska môžu byť účastníkmi výročného 20. zasadnutia Mládežníckeho zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN). Prihlášky na konferenciu, ktorá sa uskutoční v prvej polovici augusta (9. - 12. 8.) v New Yorku, je možné podať do 15. júna.Delegátmi zhromaždenia môžu byť mladí ľudia vo veku od 16 do 28 rokov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na dianí vo svojom okolí.spresňuje stránka mládežníckeho zhromaždenia OSN. Na webe sú tiež bližšie informácie o možnosti účastníckej registrácie.Ústredným cieľom zasadnutia Mládežníckeho zhromaždenia OSN je preskúmať na základe agendy trvalo udržateľného rozvoja prierezové otázky a navrhnúť riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti. Podujatie bude zároveň pre mladých ľudí z celého sveta platformou, na ktorej môžu prostredníctvom diskusných panelov a workshopov uplatniť i zdieľať praktické vedomosti a zručnosti, a to v spolupráci so skúsenými odborníkmi.