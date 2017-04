Mladí Slováci skončili na majstrovstvách sveta vo štvrťfinále, Rusi rozhodli v predĺžení

MS v hokeji do 18 rokov - štvrťfinále, Poprad - štvrtok:

Rusko - Slovensko 3:2 po predĺžení (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Zostavy:

I. tretina

II. tretina

III. tretina

Predĺženie

POPRAD 20. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti prehrali s Rusmi 2:3 aj po predĺžení vo štvrtkovom popradskom štvrťfinále na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov.Rozhodnutie vo vyrovnanom a dramatickom stretnutí priniesla až 69. min a gól z hokejky Kirila Slepca. Rusko sa v sobotňajšom semifinále stretne s Fínskom. Severania si v úvodnom štvrťfinále poradili s Čechmi 6:5 po predĺžení. Slovensko sa na šampionáte prezentovalo výbornými výkonmi, ale štvrtýkrát v rade končí svoju púť vo štvrťfinále. V prípade víťazstva USA nad Švajčiarskom obsadia slovenskí mladíci konečnú šiestu priečku.6. Čechovič (Svečnikov), 42. Čechovič (Svečnikov, Samorukov), 69. Slepec (Koltygin) - 31. A. Ružička (Liška, Baláž), 36. Fafrák (Liška).: 3:1 na 2 min,: 1:0,: 0:0.: Holm (Švéd.), Piragič (Chor.) - Caillot (Fr.), Hancock II (USA): Žukov - Dedov, Samorukov, Galeňuk, Rubinčik, Baranov, Kalabuškin, Pereľajev - Svečnikov, Lipanov, Čechovič - Toropčenko, Bicadze, Alexejev - Slepec, Klisunov, Maximov - Šaškov, Koltygin, Muranov - Marušev: Sklenár - Fehérváry, M. Ivan, Kupec, Žiak, Dúžek, Korenčík, Demo - Liška, A. Ružička, Fafrák - Hrehorčák, Miloš Roman, Krivošík - Stacho, Urbánek, Baláž - Pospíšil, Havrila, Regenda - KövérBez rešpektu začali Slováci štvrťfinále proti Rusom. Už v prvej minúte preveril pozornosť Žukova strelou od modrej Kupec. O čosi neskôr Fafrák posunul puk medzi kruhy Ružičkovi, ktorý tiež mieril do priestoru bránky, ale nie gólovo. To isté platilo o pokuse Hrehorčáka z 5. min, ktorý lízal bránku Žukova. Potom nečakane udreli Rusi. Svečnikov sa "preštrikoval" pomedzi slovenských obrancov, hoci ešte nezakončil, puk za Sklenárov chrbát dorazil Čechovič - 0:1. O minútu neskôr mohlo byť vyrovnané, ale puk iba poskakoval po ruskej bránkovej čiare, za ňu sa nedostal.Slováci favorizovaného súpera v úvodnej dvadsaťminútovke v pokusoch na bránku jasne prevýšili (16:9), ale góly začali strieľať až v druhej polovici zápasu. A to vo fáze zápasu, keď boli lepší a ofenzívnejší Rusi. V 31. min vyrovnal Adam Ružička po prihrávke Adama Lišku a skvelej práci Jozefa Baláža. Do vedenia dostal Slovákov v 35. min Miloš Fafrák, ktorému adresoval prihrávku spoza bránky Adam Liška. Jeho individuálny prienik za ruskú bránku a prihrávka z otočky zniesli vysoké kritéria kvality. Slovenskí hokejisti mali reálne šancu zvýšiť aj na 3:1, ale vylúčenie Dedova v 36. min nepotrestali. V najväčšej šanci bol Žiak.V závere druhej tretiny si šiel na 2 minúty na trestnú lavicu oddýchnuť aj slovenský obranca Ivan a dve sekundy pred jeho príchodom na ľad, už počas tretej tretiny, Rusi vyrovnali. Kombináciu prvého útoku na jeden dotyk zakončil svojím druhým gólom v zápase a piatym na šampionáte Čechovič - 2:2. Po góle Rusi zvýšili obrátky, v polovici tretej tretiny sa dokonca dožadovali gólu, ale videorozhodca ho nepotvrdil. Potom preveril Žukova Hrehorčák, na druhej strane Lipanov z ideálnej pozície netrafil bránku. Ruský tlak silnej a v 53. min hostia na vyše minútu uzavreli domácich v obrannom pásme, ale brankár Sklenár odolal. Potom sa nadýchli k tlaku slovenskí hokejisti. V 57. min obranca Ivan dosiahol gól, ktorý videorozhodca neuznal pre úmyselný pohyb nohou smerom k bránke Rusov.



Súboj napokon muselo rozhodnúť predĺženie, v ktorom boli spočiatku lepší Rusi. Neskôr sa usadili pred brankárom hostí domáci hokejisti, ale gól nie a nie padnúť. Do konca predĺženia zostávalo 1:18 min, keď ruský útočník Slepec zasadil odhodlanému domácemu tímu smrteľný úder. Po počiatočnom šoku diváci na popradských tribúnach vstali zo sedadiel a odmenili svojich hráčov skandovaným potleskom a pokrikom: "Pre nás ste majstri."







