Mladí Slováci stále bez výhry, so Slovinskom prehrali 57:62

Na snímke uprostred tréner Slovenska Richard Ďuriš počas oddychového času Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer



ME do 18 rokov - o 13. - 16. miesto:



Slovensko - Slovinsko 57:62 (22:34)



zostavy a body:



Slovensko: Kádaši 18, Kubala 12, Zelizňák 9, Majerčák 8, Janošov 2 (Danielič a Ondruš po 3, Javorský 2, Bizub a Mátych 0)



Slovinsko: Kralj 17, Klavžar 12, Andolšek Heine a Šuša po 11, Mlakar 4 (Gorbachov 7, Jančar Jarc a Ličen 0)



TH: 24/10 - 25/14, fauly: 21 - 24, trojky: 9 - 10, rozhodovali: Yilmaz (Tur.), Vitkauskas (Lit.), Ciulin (Rom.), 100 divákov.



štvrtiny: 8:14, 14:21, 24:15, 11:12



Hlasy po zápase:

Richard Ďuriš, tréner SR: "Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. Žiaľ, zapli sme až v tretej štvrtine. Ak by sme hrali takto celých 40 minút, ak by sme začali úvod zápasu tak, ako v druhom polčase, tak by to bol iný zápas. Aj napriek všetkému sme mali stále stretnutie vo svojich rukách, ale sami sme vlastnou nekoncentrovanosťou v obrane a na obrannom doskoku prehrali."



Dominik Kubala, rozohrávač SR: "V prvom polčase sme opäť nemali obranný doskok, tranzícia bola slabá. V druhom polčase sme dali šesť ľahkých košov, chytili sme sa. Konečne sme hrali takú hru, ako sme chceli. Ideme v nedeľu zabojovať aspoň o jedno víťazstvo a odvďačiť sa divákom."



Matej Majerčák, rozohrávač SR: "Myslím si, že v prvom polčase sme hrali katastrofálne. Neplnili sme pokyny trénera, neodstavovali sme útočné doskoky. To, že sme potom ukázali trochu charakteru v našom družstve, tak sme to potom dotiahli. Opäť sa však priklonila šťastena na slovinskú stranu. Bola to tímová prehra. Za prvý polčas sme si nezaslúžili vyhrať vôbec, v druhom sme si zaslúžili za našu bojovnosť, ale nestačilo to."



Piešťany 5. augusta (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia hráčov do 18 rokov stále čaká na premiérové víťazstvo na domácich majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. V sobotňajšom súboji o 13.-16. miesto prehrala so Slovinskom 57:62. Najlepším strelcom tímu trénera Richarda Ďuriša bol s 18 bodmi Jakub Kádaši. Slováci sa rozlúčia s A-divíziou v nedeľu 6. augusta o 13.30 SELČ, ich súperom bude reprezentácia Lotyšska.Dôležitosť stretnutia sa odrazila na priebehu prvej štvrtiny, oba tímy hrali s veľkým nasadením, ale často sa dopúšťali zbytočných chýb. Slovinci mali mierne navrch, body po stratách súpera im priniesli vedenie 13:8. Zverenci trénera Richarda Ďuriša nezachytili vstup do druhej štvrtiny, Slovincom totiž povolili odskočiť do dvojciferného vedenia. Sami sa pri tom strelecky trápili, mierne zlepšenie prišlo až pred polčasovou prestávkou. Slováci však prehrávali po polovici zápasu 22:34.Nádej na premiérové víťazstvo slovenských basketbalistov ožila v úvode tretej štvrtiny, v krátkom časovom úseku stiahli manko na jednociferný rozdiel. Javorský dokonca z čiary trestných hodov znížil na rozdiel jediného koša. Slovinci dokázali opäť mierne bodovo odskočiť, ale Danielič upravoval pred poslednou 10-minútovkou na 46:49 z pohľadu slovenského tímu. Pre zverencov trénera Ďuriša sa štvrtá štvrtina začala najlepším možným spôsobom, hneď v jej úvode sa dostali do vedenia. Slovinci ale otočili v závere duel na svoju stranu, nad Slovenskom zvíťazili 62:57.