Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá

Bratislava 27. decembra (TASR) - Mladí šoféri do 25 rokov si trúfajú na stále silnejšie automobily. Vďaka priaznivej ekonomickej situácii a rôznym možnostiam financovania, ktoré trh ponúka, si môžu dovoliť kúpiť silnejšie, luxusnejšie a vybavenejšie vozidlá. Vyplýva to zo štatistík AAA Auto, predajcu ojazdených automobilov.Kým v roku 2012 mladí do 25 rokov kupovali najčastejšie automobily s objemom 1.9 TDI, 1.2 a 1.4 16V, v súčasnosti si väčšina z nich na prvom mieste zvolí motor 2.0 TDI, na druhom 1.9 TDI a na treťom 1.6 TDI." hovorí generálna riaditeľka AAA Auto Karolína Topolová.Hlavne mladí muži častejšie vyhľadávajú autá s vyššou výbavou a spolu s ňou rastie aj suma, ktorú sú ochotní utratiť za novší automobil. Z karosérií aj naďalej vedie hatchback, nasledovaný kombi a sedanom. Viac ako päťnásobne vzrástol za posledných päť rokov záujem mladých o SUV.Z prevodoviek uprednostňujú mladí stále manuál. Jeho obľuba ale za posledných päť rokov klesla o 6 percentuálnych bodov v prospech automatu, ktorý je pre nováčikov jednoduchší a pohodlnejší. V tomto roku po prvý raz od roku 2012 vedú naftové motory (52 %) pred benzínovými (48 %). Najobľúbenejšou farbou mladých vodičov je šedo-strieborná, nasledovaná čiernou a modrou.