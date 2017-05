Mladí vodnopólisti SR chcú postúpiť na ME na Malte

Ilustračná snímka. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Nominácia SR: Štefan Hrehor, Jakub Barla, Tomáš Bačo, Branislav Balogh, Maximilián Molnár, Peter Gazsi (všetci ČH Hornets Košice), Roman Čech, Matej Čaraj, Michal Úradník, Jakub Oršula, Filip Hannel, Adam Krajčík (všetci KVP Nováky), Norbert Kozmér (KVP Piešťany). Hlavný tréner: Karol Bačo, tréner: Peter Nižný, vedúci družstva: Jozef Čaraj, lekár: Jaroslav Barla.



Program kvalifikácie na ME 17 vo vodnom póle, Ľubľana:



11. mája: SR – Nemecko

12. mája: Poľsko – SR

13. mája: Bulharsko – SR a Slovinsko – SR

14. mája: Bielorusko – SR

Bratislava 9. mája (TASR) – S cieľom skončiť na jednom z prvých dvoch miest odcestovala výprava vodnopólových reprezentantov Slovenska do 17 rokov do slovinskej Ľubľany, kde sa uskutoční jedna zo štyroch kvalifikačných skupín o postup na ME tejto vekovej kategórie na Malte (10. – 17. septembra 2017). Na ME postúpia prvé dve zo šiestich zúčastnených družstiev.Súpermi mladých Slovákov budú postupne Nemecko, Poľsko, Bulharsko, Slovinsko a Bielorusko.informoval na tlačovej konferencii tréner reprezentácie SR Karol Bačo a dodal:Jedným z trinástich reprezentantov je aj Štefan Hrehor z ČH Hornets Košice: