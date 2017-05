Mladík chytal pokémonov v pravoslávnom chráme, dostal podmienku

Hra Pokémon Go. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. mája (TASR) - Podmienečný trest väzenia v trvaní 3,5 roka s trojročným skúšobným obdobím vyniesol dnes súd v ruskom Jekaterinburgu nad mladým blogerom, ktorý v jednom z chrámov hral na svojom smarfóne hru Pokémon Go a videozáznam o tom zverejnil na internete.Sudkyňa jekaterinburského súdu dnes uviedla, že Ruslan Sokolovskij sa svojím konaním podľa súdu dopustil trestného činu podnecovania k nenávisti a urážky náboženského cítenia veriacich.Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že za rovnaký trestný čin sa v roku 2012 na dva roky do väzenia dostali dve z členiek punkovej skupiny Pussy Riot.Ako poľahčujúcu okolnosť súd vzal do úvahy, že Sokolovskij pomáha svojej matke, ako aj to, že sa ospravedlnil všetkým osobám, ktorých sa jeho konanie nejakým spôsobom dotklo.Agentúra Interfax pripomenula, že Sokolovskij vlani v lete na internete zverejnil videozáznam, ako chytal pokémonov v jekaterinburskom Chráme na krvi. Ide o chrám postavený na mieste, kde stával dom kupca Nikolaja Ipaťjeva, v ktorého podzemných priestoroch bol v roku 1918 zastrelený posledný ruský cár Mikuláš II. s celou svojou rodinou. Sokolovského video vyvolalo nevôľu veľkej časti ruskej spoločnosti.Podľa vyšetrovateľov mladý bloger od mája 2013 do septembra 2016 zverejnil na kanáli YouTube deväť videí, ktoré podľa expertov vykazujú znaky podnecovania k nenávisti alebo nepriateľstvu. Niektoré z nich odborníci vyhodnotili aj ako činy urážajúce city veriacich.Počas vyšetrovania bol bloger v domácom väzení, dodal Interfax.Pokémon Go je mobilná aplikácia a videohra založená na princípe rozšírenej reality. Prostredníctvom aplikácie prepája herné prostredie s reálnym svetom, na čo využíva GPS a kameru telefónu.