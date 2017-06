Mladík z Bardejova mal v oblasti Kira podpáliť dve chaty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bardejov 28. júna (TASR) - Bardejovskí policajti objasnili v týchto dňoch dva prípady podpálených chát v bardejovskej chatovej oblasti Kira. Vyšetrovateľ zo zločinu poškodzovania cudzej veci a prečinu porušovania domovej slobody obvinil 26-ročného muža z Bardejova. Informoval o tom dnes prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.Prvý prípad sa stal minulý týždeň počas noci z utorka na stredu (20.-21.7.). Podľa zistení polície, obvinený Bardejovčan sa dostal do chatovej oblasti tak, že na oplotení vystrihol dieru a potom podpálil rekreačnú chatu. Požiar úplné zničil chatu a priľahlé hospodárske budovy. Majiteľovi vznikla škoda v predbežnej výške 6070 eur. Oheň sa preniesol aj na susednú chatu, na ktorej zhorelo podkrovie, predbežnú škodu vyčíslila jej majiteľka na 3000 eur.Džobanik uviedol, že do tej istej chatovej oblasti sa obvinený vrátil aj cez víkend. Počas noci zo soboty na nedeľu (24.-25.7.) opäť prestrihol plot, vošiel na pozemok a založil požiar ďalšej rekreačnej chaty. Plamene ju úplne zničili, majiteľovi vznikla škoda v predbežnej výške 20.000 eur.Bardejovský vyšetrovateľ po vznesení obvinenia na údajného podpaľača spracoval podnet na vzatie do väzby a umiestnil ho do cely policajného zaistenia. Sudca sa s návrhom na väzbu stotožnil a obvineného vzal do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.