Mladík z CDU: Voľby nám ukázali, že treba zmeniť prístup k migrácii

Stúpenci CDU sa tešia po zverejnení prvých odhadov po uzatvorení volebných miestnosti počas parlamentných volieb v Nemecku Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. septembra (TASR) – Hlavná nemecká vládna strana CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej v dnešných celoštátnych voľbách zaznamenala ťažké strany – zo 41,5 percenta pred štyrmi rokmi sa prepadla na približne 33 percent, čo je najhorší výsledok od roku 1949 – a vo volebnej centrále CDU v Berlíne bolo medzi členmi strany cítiť sklamanie. A to napriek tomu, že prvý povolebný prejav Merkelovej na tom istom mieste krátko predtým sprevádzali ovácie.povedal pre TASR jeden z členov CDU.Po tom, čo sociálni demokrati, ktorí doteraz vládli ako menší koaličný partner s CDU, ohlásili ústup do opozície po najhoršom výsledku po druhej svetovej vojne, volebná matematika ukazuje na čierno-žlto-zelenú koalíciu, takzvanú Jamajku (CDU/CSU-FDP-Zelení). Takéto zoskupenie na celoštátnej úrovni doteraz nikdy nevzniklo.uviedol člen CDU.S poľutovaním sa vyjadril k volebnému výsledku protiimigračnej Alternatívy pre Nemecko (AfD).upozornil člen CDU.Björn Höcke, šéf frakcie AfD v durínskom krajinskom parlamente, sa pred časom kriticky vyjadril k pomníku holokaustu v Berlíne, ktorý nazval. Gauland zase povedal, že Nemci by mali byť hrdí na svojich vojakov z oboch svetových vojen.Podľa člena CDU by sa migračná kríza vyvinula do dnešných rozmerov, ak by bola vládla čierno-žltá koalícia CDU a liberálov z FDP.dodal.FDP okrem iného presadzuje návrat k dodržiavaniu v súčasnosti platného Dublinského azylového systému, kým sa nezavedie do praxe kľúč na rozdeľovanie migrantov do jednotlivých európskych krajín. Podľa Dublinského systému majú migranti požiadať o azyl v prvom členskom štáte EÚ, do ktorého vstúpia. FDP ďalej požaduje ochranu schengenských hraníc namiesto závislosti od Turecka.Ďalší člen CDU, tentoraz jej mládežníckej organizácie, v centrále strany uviedol pre TASR, že výsledky hlasovania treba vnímať aj ako objednávku verejnosti na zmenu kurzu.zdôraznil.dodal.pridala sa ďalšia členka mládežníckej organizácie CDU.uzavrel mladík z CDU.(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)