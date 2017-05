Mladík za preklady propagandistických textov IS dostal tri roky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 19. mája (TASR) - Na tri roky väzenia odsúdili dnes 19-ročného gymnazistu z nemeckého Duisburgu za podporu džihádistov z Islamského štátu (IS). Vrchný krajinský súd v Düsseldorfe považoval za preukázané, že mladík pracoval vo svojej izbe ako prekladateľ a lektor v službách IS.Obžalovaný pri otvorení procesu v marci predložil čiastkové priznanie, v zmysle ktorého sa podieľal na preklade do angličtiny a nemčiny, ako aj kontrole textov IS určených na propagandistické ciele. Viaceré z nich sa objavili na webe v propagandistickom magazíne IS Dabiq.Mladík tureckého pôvodu zdôraznil, že nepochádza z nábožensky orientovanej rodiny, o islam sa začal zaujímať až ako 15-ročný v súvislosti s konfliktom v Sýrii a cez internet sa rýchlo zradikalizoval.Informácie priniesol Západonemecký rozhlas (WDR).Spolková prokuratúra žiadala pre obžalovaného, ktorého zadržali v júli 2016 a odvtedy bol vo vyšetrovacej väzbe, tri roky mládežníckeho väzenia, obhajoba navrhovala 18 mesiacov odňatia slobody podmienečne.