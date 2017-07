Mladoboleslavská Škoda začala montovať Octavie v Alžírsku

Ilustračné foto Foto: static.autoexpress.co.uk Foto: static.autoexpress.co.uk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mladá Boleslav/Relizane 29. júla (TASR) - Škoda Auto, dcéra nemeckého koncernu Volkswagen (VW), začala vo štvrtok (27.7.) montovať v alžírskom meste Relizane model Octavia. Do konca roka by ich chcela vyrobiť asi 2200.V nasledujúcom roku by mali na severe Afriky schádzať z montážneho pásu aj fabie. Celková produkcia oboch modelov by mala dosiahnuť 5500 kusov. Na slávnostnom spustení výroby to uviedol šéf výroby firmy Sovac Jiří Nosek.Mesto Relizane sa nachádza 280 kilometrov od metropoly Alžír. Továreň tam začali stavať vlani v novembri. Už sú v nej štyri montážne linky. Prvé autá ich opustili v máji. Kapacita továrne je 40.000 vozidiel ročne. Tento rok sa ich v nej zmontuje približne 17.000. Prácu v nej našlo 550 ľudí. Ďalších 1800 pracovných miest v nej ešte vznikne. V závode sa už montujú modely Seat Ibiza a modely Volkswagenu Golf a Caddy.Nosek uviedol, že o výrobky automobilky je v Alžírsku veľký záujem. Škoda už má zabezpečený odbyt celej tohtoročnej produkcie. Prvé autá, ktoré opustili brány závodu, sa ihneď predali.Vozidlá sa montujú z dovezených komponentov. Vďaka tomu sa nemusí platiť vysoké clo, čo je na alžírskom trhu výrazná konkurenčná výhoda. Doteraz to tak nebolo. Fabie vyvážala Škoda Auto do Alžírska od roku 2002.