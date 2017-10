Mladosť pochabosť? Odborníci varujú, že alkohol u tínedžerov môže vážne poškodiť ich mozog Foto: Fórum Pi s rozumom Foto: Fórum Pi s rozumom

Bratislava 6. októbra (OTS) - Mnoho tínedžerov experimentuje s alkoholom napriek tomu, že im to ich vek podľa zákona ešte nedovoľuje. Okrem pokút a problémov, do ktorých ich toto správanie môže dostať, im však hrozia vážne zdravotné riziká. Najmä nárazové pitie „do nemoty“ môže významným spôsobom poškodiť ich mozog – odhalil to najnovší výskum portugalských vedcov.Zákony obmedzujúce pitie alkoholu mladistvým neexistujú len tak pre nič za nič. Organizmus mladého človeka je ešte stále vo vývoji a jeho telo nedokáže alkohol odbúravať tak rýchlo ako u dospelých. Kvôli tomu môže dochádzať k nebezpečnej intoxikácii oveľa rýchlejšie, čo môže vyústiť do množstva nepríjemných situácií.Množstvo mladých ľudí sa však práve v tomto veku usiluje čo najskôr „dospieť“ a skúšajú na sebe účinky alkoholu. Výnimkou nie je ani nárazové pitie do nemoty, ktoré je v tomto veku mimoriadne nebezpečné. „,“ vysvetľujez občianskeho združenia Fórum Pi s rozumom. Práve nad týmto rizikovým správaním však odborníci zdvíhajú varovný prst.Alkohol totiž neškodí len pečeni a fyzickej kondícii mladých ľudí, ako je všeobecne známe. Podľa najnovších výskumov portugalských vedcov konzumácia alkoholu u tínedžerov môže dokázateľne viesť k nebezpečným zmenám vplývajúcim na ich mozog, ktorý je ešte stále vo vývoji. Vedci skúmali mozgovú aktivitu tínedžerov z rôznych oblastí a zistili, že tí, ktorí praktizovali pitie do nemoty, majú výrazne vyššie hodnoty beta a theta oscilátorov. Podľa odborníkov tieto zmeny v mozgu mladých ľudí môžu viesť k zníženej schopnosti reakcie na vonkajšie podnety i problémom so spracovaním prijatých informácií, čo sa môže prejaviť nielen v zhoršených školských výsledkoch, ale aj v budúcnosti.,“ dodáva