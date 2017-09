Mladý muž ťažko zranil dôchodkyňu v jej dome, chcel peniaze

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hontianske Nemce 6. septembra (TASR) - Ťažké zranenia s dobou liečenia viac ako 42 dní spôsobil 24-ročný muž z Hontianskych Nemiec v okrese Krupina 76-ročnej dôchodkyni z rovnakej obce. Mladík dôchodkyňu napadol po tom, ako mu odmietla dať peniaze.Ako dnes TASR informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, stalo sa to v piatok 1. septembra v čase medzi 17.30 až 19.45 h v chodbe rodinného domu napadnutej.priblížila Faltániová.Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici už obvinil muža z obzvlášť závažného zločinu lúpeže. Po vykonaní procesných úkonov ho umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na vzatie do väzby. Za tento zločin, ktorý bol spáchaný na chránenej osobe, hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Prípad je v štádiu vyšetrovania.jop pop