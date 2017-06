Mladý právnik precestoval za jeden rok päť kontinentov a 30 krajín

Ilustračná snímka Foto: TASR Ilustračná snímka Foto: TASR

Bratislava 14. júna - Publikáciu s názvom Tomas World Expedition, ktorú na knižný trh prináša vydavateľstvo Ikar, predstavili čitateľom v utorok (13. 6.) v bratislavskom Martinuse. Autorom novinky dokumentujúcej "bláznivú cestu okolo sveta" je Tomáš Vilček, mladý právnik, ktorý sa hneď po vysokej škole rozhodol uskutočniť to, nad čím väčšina z nás doživotne iba premýšľa. V lete 2014 vyrazil s batohom na chrbte spoznávať svet taký, aký je. "Počas cesty som o jednotlivých krajinách písal blogy, po návrate som ich všetky pospájal, rozšíril text a doplnil o zaujímavé fotky, bola to bodka za mojou cestou okolo sveta," uviedol ku genéze knihy dobrodruh, ktorý si za cieľ svojich cestovateľských zážitkov nevybral klasické dovolenkové destinácie, volil turizmom "nezdemolované", autentické časti sveta.Počas jedného roka absolvoval cestu po piatich kontinentoch a 30 krajinách, zoznámil sa s rôznymi náboženstvami, jedlami, okúsil iné chute i klimatické podmienky, zvládol aj pobyt v africkom slume. Cestovateľská vášeň ho prinútila vyraziť na skusy do Iránu, Afganistanu, Indie, Bolívie a navštívil i Pobrežie Slonoviny. Vyskúšal hádam všetky dopravné prostriedky, stopoval, cestoval zdieľanými taxíkmi či indickými vlakmi. Najsilnejšie dojmy si odniesol z Afganistanu, afrického Mali, očaril ho Nepál a tamojšie hory i nádherná príroda Bolívie, ktorá vraj konkuruje aj Novému Zélandu.Tomáš Vilček zažil na svojej ceste nevídané dobrodružstvá a stretol mnoho inšpiratívnych ľudí. Ocitol sa zoči-voči občianskym vojnám, teplotným extrémom, pozeral sa do tváre chudobe. Popritom stopoval tisíce kilometrov a kempoval v divočine. Cestoval v čase, aby sa nadýchol čarovnej histórie a dotkol sa fascinujúcich kultúr. V knihe odhaľuje aj citlivé rozhovory s miestnymi, ktoré odzrkadľujú obraz jednotlivých krajín.Knižná podoba Tomas World Expedition môže osloviť každého, kto sa túži odreagovať od bežného komerčného života. "Uniknúť, spoznať kus sveta a prejsť so mnou všetky tie zážitky a dobrodružstvá," dodal cestovateľ odetý v afganskej rovnošate. "Nie je to len cestopis, venujem sa tam mnohým aj kontroverzným témam, dotýkam sa histórie v Uzbekistane, kde dopad Sovietskeho zväzu je stále veľmi silný, v Indii, kde je špinavý biznis s deťmi, ktoré mrzačia a posielajú na ulicu. Dotýkam sa chudoby v Afrike, utečeneckej krízy prostredníctvom zúbožených táborov Sýrčanov v Turecku. Snažím sa svet ukázať v pravom obraze, ako vyzeral," povedal pre TASR Vilček.Jeho knižnú prvotinu uviedla do života moderátorka Barbora Rakovská. Publikácia, ktorú pokrstili pravým šafranom z Maroka, môže čitateľov zaujať už svojou obálkou. Je na nej fotografia z Malajzie zachytávajúca tamojší street art - pouličné umenie, ktoré je kombináciou nástenných malieb a hmotných predmetov.