Mladých futbalistov s mentálnym postihnutým prišiel povzbudiť aj Šebo

Na archívnej snímke bývalý slovenský reprezentant vo futbale a dnes triatlonista Filip Šebo.

Bratislava 2. júna (TASR) - V rámci Európskeho futbalového týždňa Špeciálnych olympiád zorganizovali v piatok v Karlovej Vsi Futbalový deň na podporu mladých športovcov s mentálnym postihnutím. Hráčov prišiel povzbudiť aj ambasádor Special Olympics Slovakia Filip Šebo.Európsky futbalový týždeň Špeciálnych olympiád organizujú od 27. mája do 4. júna vo vyše 40 krajinách. Počas tohto týždňa sa do 450 podujatí zapojí viac ako 45.000 športovcov, pričom európsky futbalový týždeň je jednou z najdôležitejších častí projektu rozvoja futbalu Hnutia špeciálnych olympiád. Od roku 2000 ho podporuje aj UEFA a tento rok sa do neho zapojili také kluby ako Real Madrid, Bayern Mníchov či Olympique Marseille. Hoci je futbal najobľúbenejším športom na svete, odhaduje sa, že iba jeden z 500 ľudí s mentálnym postihnutím má možnosť hrať túto hru.hovorí Eva Gažová, národná riaditeľka Special Olympics Slovakia.dodal Vladimír Ľupták, koordinátor Grassroots projektov Slovenského futbalového zväzu.Na Slovensku sa v rámci tohto výnimočného týždňa uskutočnia zápasy unifikovaných futbalových tímov, v ktorých sa stretnú miešané mužstvá športovcov Slovenského hnutia špeciálnych olympiád a ich zdraví partneri.zdôraznila Eva Lysičanová, prezidentka Special Olympics Slovakia.pochválil športovcov ambasádor Special Olympics Slovakia Filip Šebo.