Mladých ľudí je potrebné vyzbrojiť zručnosťami pre 21. storočie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 29. januára (TASR) – Je potrebné podporiť odborné vzdelávanie, pracovať s mladými ľuďmi, učiteľmi a rovnako je potrebná reforma školstva po obsahovej i metodickej stránke. Tvrdí to v súvislosti s nedostatkom pracovnej sily a potrebou jej dovozu zo zahraničia generálny riaditeľ JA Slovensko Adam Šepetka." povedal pre TASR generálny riaditeľ JA Slovensko, podľa ktorého školy nedokážu kvalitne a dostatočne pripraviť mladého človeka na tento prechod. "" tvrdí Šepetka.V rámci neziskovej organizácie JA Slovensko sa snažia u mladých ľudí rozvíjať podnikateľské zručnosti. "konštatuje Šepetka.Mladých ľudí je podľa jeho slov potrebné nasmerovať na oblasť, v ktorej by sa dokázali realizovať a ktorá by ich zaujímala. "" povedal Šepetka.Čoskoro podľa jeho slov dôjde napríklad k veľkému výpadku zubných lekárov. "" hovorí. Pri dovoze pracovnej sily zo zahraničia štát podľa neho hľadá mechanizmy a spôsoby, ako týchto ľudí nezaradiť hneď do praxe, ale overiť si ich. "" zdôraznil Šepetka s tým, že často je problém i zo strany mladých ľudí u nás, ktorí nechcú študovať tú-ktorú oblasť.Rovnaký problém je podľa neho i v IT sektore. "" dodal Šepetka.Poslaním neziskovej organizácie JA Slovensko, ktorá je súčasťou celosvetovej siete JA Worldwide, je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov, ktoré ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. Vzdelávacie aktivity koordinujú z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc.