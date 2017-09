Mladým sa oplatí vziať si hypotéku do konca roka, od 2018 budú zmeny

Zaľúbený pár. Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - Mladým sa oplatí vziať si zvýhodnenú hypotéku ešte do konca tohto roka. Od budúceho roka by sa totiž mohli podmienky poskytovania týchto úverov upraviť. Parlament totiž rokuje o zavedení odpočítateľnej položky pri úveroch.Žiadateľ o zvýhodnenú hypotéku pre mladých musí mať od 18 do 35 rokov a jeho príjem nesmie prekročiť 1,3-násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Od októbra to predstavuje sumu najviac 1227,20 eura. Ak žiadajú o úver dvaja, horná hranica nesmie prekročiť 2,6-násobok priemernej mzdy, teda 2544,40 eura.uviedla spoločnosť Fincentrum.V súčasnosti štát spolu s bankami zvýhodňuje hypotéky pre mladých tak, že ich dotuje vo výške 3 %. Štát prispieva dve a banky jedno percento. V parlamente je však v druhom čítaní novela zákona o dani z príjmov, ktorá má zaviesť daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch. Ak Národná rada SR schváli návrh na zmenu dotovaných hypoték pre mladých, od nového roka si budú môcť mladí zarátať najviac polovicu zaplatených úrokov z hypotéky ako daňový bonus, ktorý si uplatnia pri daňovom priznaní. Najviac to však môže byť 400 eur ročne.uviedol senior analytik Fincentra Peter Világi.Spoločnosť vníma výhodu nového systému v tom, že podpora hypoték sa zjednoduší a zavedie väčší poriadok. Zároveň sa toto zvýhodnenie bude týkať nielen hypoték, ale všetkých úverov na bývanie. Na druhej strane, celý proces administratívy sa prenesie na klienta, ktorý si bude musieť počítať zvýhodnenie a vypĺňať daňové priznanie, pričom úsporu dostane až po roku, nepocíti ju okamžite ako v súčasnosti. Finančné prostriedky pritom ušetrí aj samotný štát.Fincentrum zároveň upozorňuje, že zvýhodnenie bude nielen nižšie a administratívne náročnejšie pre klientov, ale chystajú sa aj nové obmedzenia. Národná banka Slovenska zvyšuje povinnú rezervu pre klientov, ktorá im musí ostať po zaplatení všetkých výdavkov. Od nového roka sa zvyšuje na 15 % a od júla budúceho roka až na 20 %.dodáva Világi.