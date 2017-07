MLS: Bratia dos Santosovci opäť spolu v tíme Los Angeles Galaxy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Carson 29. júla (TASR) - Tím zámorskej futbalovej MLS Los Angeles Galaxy získal do svojich služieb Jonathana dos Santosa, ktorý sa tak po dvoch rokoch opäť stretne v jednom klube so svojím bratom Giovanim.Dvadsaťsedemročný stredopoliar Jonathan dos Santos prišiel do LA, rovnako ako jeho o rok starší brat, zo španielskeho Villarrealu. Vedenie Galaxy za neho zaplatilo odstupné 4,3 milióny eur.povedal po oficiálnom predstavení.povedal riaditeľ Peter Vagenas.povedal o ňom viceprezident Chris Klein.Ten zároveň oznámil, že klub chce priviesť aj ďalšie veľké mená, no Zlatan Ibrahimovič to nateraz nebude.dodal.