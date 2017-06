Mlynská ulica v Košiciach sa premení na predvádzacie mólo Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Košice 20. júna (TASR) - Milovníci filmu a módy sa stretnú v piatok (23.6.) o 19.00 h na Mlynskej ulici v Košiciach. Podujatie #SPIRITMLYNSKA - Fashion meets Art Film Fest predstaví tvorbu návrhárov, živú elektronickú hudbu a rôzne osobnosti. Ide o sprievodné podujatie filmového festivalu Art Film Fest, ktorý sa koná v týchto dňoch v metropole východu.Podujatie chce zviditeľniť domácich dizajnérov.uviedla pre TASR organizátorka podujatia a kurátorka módy Slava Hriadeľová.Návštevníci podľa jej slov uvidia špeciálny mix modelov, ktoré vznikli pre túto udalosť.priblížila Hriadeľová.doplnila organizátorka.Tento rok chcú podľa Hriadeľovej ľuďom ukázať, že to, čo robia, je kvalitné, porovnateľné so svetom a vedia zaujať aj v zahraničí.povedala Hriadeľová.prezradila košická módna návrhárka Zuzana Haková.Myslí si, že ženy na východnom Slovensku sa obliekajú veľmi dobre. "Dosť im záleží na tom, ako vyzerajú. Väčšinou môžeme vidieť, keď sú nejaké príležitosti, že naozaj si dajú záležať, čo si na seba zoberú a určite aj v porovnaní napríklad s Amerikou si myslím, že je to na omnoho vyššej úrovni," doplnila.Návštevníci uvidia v kolekciách návrhárov i dievčenskú kapelu Lily Maníčkovej. Spoluorganizátorom podujatia je mesto Košice, K13 a Visit Košice.