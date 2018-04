Mlynské pole: Tvrdenia Matoviča sú zavádzajúce, chce vyvolať senzáciu

Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR Martin Baumann Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 10. apríla (TASR) - Tvrdenia šéfa OĽaNO Igora Matoviča o tom, že minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) a jeho manželka Lucia nadobudli cez firmu Logaro pozemky v Špačinciach podozrivo lacno, sú zavádzajúce a majú len vyvolať senzáciu, uviedol to Dušan Dvorecký, konateľ spoločnosti Mlynské pole, ktorá Lucii Druckerovej dané pozemky predala."Spoločnosť Mlynské pole, s.r.o., nadobudla pozemok v obci Špačince ako ornú pôdu v priebehu roku 2014. V roku 2016, t.j. po necelých dvoch rokoch prípravných prác spojených s územnými rozhodnutiami na vybudovanie sietí na pozemku, predala naša spoločnosť po dohode zmluvných strán časť pozemkov spoločnosti Logaro, s.r.o., za cenu 10,73 eura s DPH za štvorcový meter. Táto cena bola adekvátna k stavu pozemku v danom čase, t.z. pozemok s územným rozhodnutím, ale ako orná pôda, bez sietí, bez komunikácií, chodníkov a žiadnej infraštruktúry, čo je v absolútnom rozpore s tvrdením poslanca Matoviča o stave pozemku, v ktorom sa v čase predaja nachádzal," uviedol Dvorecký s tým, že jeho firma plánovala cenu za tento pozemok na úrovni 92 eur za štvorcový meter.Na jeseň 2017 bolo Mlynské pole oslovené miestnou developerskou skupinou, ktorá prejavila záujem o kúpu týchto pozemkov v stave, v akom sa nachádzali, teda po prekládke elektriky, vodovodu a už s právoplatným stavebným povolením na výstavbu sietí, z časti vybudovanými sieťami, dažďovou a splaškovou kanalizáciou, s prípravou telesa cesty a pripojením na existujúcu komunikáciu. "V decembri 2017 sa uzavrela dohoda o predaji celého projektu, ktorý naša spoločnosť zastrešovala, a to za primeranú cenu v danom stave realizácie a vynaložených nákladov a uzavreli sme dohodu. Vzhľadom na to, že zatiaľ nemáme súhlas kupujúceho, neuvádzame predajnú cenu. Po odsúhlasení kupujúcim nemáme problém predajnú cenu zverejniť, avšak môžeme už teraz povedať, že ani zďaleka nedosahovala ceny prezentované pánom poslancom Matovičom," tvrdí spoločnosť Mlynské pole.Reálne konečné predajné ceny v uvedenej lokalite, ktoré sa dajú bezproblémovo overiť, sa podľa spoločnosti pohybujú v developerských projektoch okolo 80 až 90 eur s DPH "a nie, ako úmyselne nadhodnocuje a uvádza poslanec Matovič, 130 eur s DPH". Podľa Dvoreckého je tak jasne preukázateľné a overiteľné, že fabuláciou a úmyselným nadhodnocovaním a ignorovaním akýchkoľvek nákladov dokáže každý vytvoriť z akéhokoľvek štandardného developerského projektu senzáciu s astronomickými ziskami, ktorá nemá nič spoločné s realitou a trhovými cenami v lokalite."K ďalším nepravdivým vyhláseniam poslanca Matoviča uvádzame, že ja Dušan Dvorecký, konateľ spoločnosti Mlynské pole, s.r.o, nemám nič spoločné so spoločnosťou Rempo, nikdy som ju nereprezentoval ani som nebol v uvedenej spoločnosti zamestnaný. Ďalej uvádzam, že s rodinou Druckerových mám dlhoročný priateľský vzťah. Čo sa týka Roberta Kaliňáka, poznám ho, ale naposledy som ho videl zhruba pred 15 rokmi a neudržiavam s ním žiadny kontakt. Pána Jána Počiatka poznám, v roku 1996 som mu predal obchodný podiel v spoločnosti Harley Davidson Bratislava, spol. s r.o., ale nemám s ním vôbec žiadny kontakt. Pána Martina Glváča nepoznám a nikdy som sa s ním osobne nestretol," dodal Dvorecký.Dušan Dvorecký je podľa Druckera synom Kláry Dvoreckej, majiteľky firmy Rempo. Práve táto spoločnosť dostávala zákazky aj zo Slovenskej pošty v čase, keď jej Drucker šéfoval. Podľa Matoviča sa preto Lucia Druckerová mohla dostať za týchto podmienok k pozemkom od firmy Mlynské pole v Špačinciach.