MMA: Nurmagomedov získal titul UFC v ľahkej váhe, vybodoval Iaquintu

New York 8. apríla (TASR) - Ruský MMA zápasník Chabib Nurmagomedov získal v noci na nedeľu titul šampióna ľahkej váhy organizácie UFC. V hlavnom zápase podujatia UFC 223 v newyorskom Barclays Center zdolal jednomyseľným verdiktom rozhodcov Američana Ala Iaquintu a na tróne hmotnostnej kategórie do 70 kg nahradil Íra Conora McGregora.Dvadsaťdeväťročnému, dosiaľ nezdolanému (26-0) Dagestancovi, sa na poslednú chvíľu hneď dvakrát zmenil súper. Pôvodný protivník Tony Ferguson sa zranil krátko pred turnajom a keďže následne vypadol z hry aj Max Holloway pre nesplnenie váhového limitu, organizácia sa dohodla s Iaquintom. Ten podľa predpokladov nedokázal favorita zaskočiť a Nurmagomedov tak mohol osláviť svoj vôbec prvý titul v najprestížnejšej MMA organizácii.uviedol Nurmagomedov po zápase a dodal:McGregor, ktorý sa pred podujatím postaral o škandál útokom na autobus s účastníkmi sobotňajšieho turnaja, prišiel o titul z dôvodu neaktivity. Írsky búrlivák sa na turnaji UFC nepredstavil už 17 mesiacov, čo prezident organizácie Dana White dlhšie nemienil tolerovať. V hlavnom predzápase UFC 223 obhájila domáca Rose Namajunas titul vo váhe do 52 kg víťazstvom na body nad Poľkou Joannou Jedrzejczykovou, ktorá neuspela ani v druhom vzájomnom meraní síl.