MMF: Brexit bude mať negatívny vplyv na Írsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 15. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva,vplyv brexitu na Írsko v strednodobom časovom horizonte, ostrovná ekonomika si však udrží rast.MMF vo svojej správe o Írsku konštatuje, že rast jeho hospodárstva je aktuálne robustný a strednodobé vyhliadky zostávajú pozitívne. Upozornil však, že krajina bude čeliť problémom, vrátane dôsledkov brexitu.Hoci sa vlaňajšie rozhodnutie Britov vystúpiť z Európskej únie (EÚ) zatiaľ veľmi neodrazilo na výkone írskej ekonomiky, v strednodobom časovom horizonte pocíti negatívne dôsledky, a značné, skonštatoval MMF. Zvlášť v odľahlejších oblastiach Írska môže mať brexit citeľný vplyv na ekonomickú aktivitu a zamestnanosť.Fond v správe o Írsku, ktorá nesúvisí s nedávnym záchranným programom, poukazuje tiež na možné globálne zmeny korporátnych daní. To tiež vyvoláva neistotu vzhľadom na významnú úlohu nadnárodných spoločností v Írsku a ich podiel na výkone jeho ekonomiky.Americký prezident Donald Trump by totiž chcel znížiť daň pre firmy o viac ako polovicu, z 35 % na 15 %. A aj Spojené kráľovstvo avizovalo, že má v pláne výrazne zredukovať firemnú daň, aby po brexite prilákalo do krajiny zahraničné spoločnosti.MMF preto Írsku odporúča, aby posilnilo. Poukázal pritom na problémy domáceho trhu s bývaním. Tie sú podľa neho kombináciou súčasného oživenia dopytu a ťažkostí, ktoré spôsobil pád realitného trhu počas globálnej finančnej krízy a veľký objem zlých úverov.Fond odporúčaz voľných pozemkov a urýchlenie reštrukturalizácie úverov stavebných firiem a ďalšie opatrenia na oživenie trhu s bývaním.