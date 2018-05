MMF očakáva tento rok rast čínskej ekonomiky o 6,6 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 30. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v stredu potvrdil svoju prognózu pre čínsku ekonomiku a v roku 2018 očakáva jej expanziu o 6,6 %. Upozornil zároveň, že príliš rýchly rast úverov a obchodné spory by mohli predstavovať riziko pre druhé najväčšie svetové hospodárstvo.Hrubý domáci produkt (HDP) Číny sa v 1. štvrťroku 2018 zvýšil o 6,8 %. Podporili ho silný spotrebiteľský dopyt a prekvapujúco robustné investície do nehnuteľností.MMF už v januári mierne zlepšil prognózu pre Čínu a predpovedal jej rast hospodárstva v tomto roku o 6,6 %, namiesto pôvodne dohadovaných 6,5 %. Peking si v marci dal za cieľ dosiahnuť nárast HDP o približne 6,5 %.Viacerí analytici však očakávajú, že čínska ekonomika tento rok spomalí svoju expanziu na 6,5 % z vlaňajších 6,9 %. Dôvodom sú stúpajúce náklady na úvery, tvrdšie limity pre priemyselné exhaláty a zníženie výdavkov miestnych vlád.Čína by mala viac zabrzdiť rast úverov, vyhlásil James Daniel, šéf misie MMF pre Čínu.Pripomenul, že v reálnej ekonomike nedošlo k zníženiu zadlženia, len tempo zvyšovania dlhu sa spomalilo.Čínska vláda sa už tretí rok snaží regulovať poskytovanie rizikových úverov, ktoré pomaly tlačia náklady na dlhy smerom nahor. Bojuje aj s alternatívnymi zdrojmi financií a tieňovým bankovníctvom. No aj napriek všetkým snahám sa Pekingu nedarí potlačiť riziká. Bankrotov síce zatiaľ nie je veľa, ale MMF sa obáva, že začnú pribúdať.Stretnutia zástupcov MMF s čínskou vládou v uplynulých týždňoch ukázali, že Peking veľmi dobre vie o rizikách a má nástroje na boj s nimi, ak sa stanú skutočnosťou.MMF v správe uviedol, že aj obchodné trenice s USA predstavujú riziko pre čínsku ekonomiku. Washington v utorok (29.5.) oznámil, že stále platí jeho hrozba zavedenia ciel na dovoz z Číny vo výške 50 miliárd USD (43,26 miliardy eur) a použije ju, ak Peking nezačne riešiť krádeže amerického duševného vlastníctva.(1 EUR = 1,1558 USD)