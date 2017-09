MMF oceňuje reformu pracovného trhu vo Francúzsku

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 21. septembra (TASR) - Zotavovanie francúzskej ekonomiky naberá na intenzite a súčasný reformný program prezidenta Emmanuela Macrona by mal dlhodobé vyhliadky Francúzska ešte zlepšiť. Uviedol to dnes Medzinárodný menový fond (MMF).Vysoké firemné investície, oživenie výstavby domov a solídny spotrebiteľský dopyt prispievajú k rastu hrubého domáceho produktu (HDP). Ten by mal v budúcom roku dosiahnuť 1,8 %, informoval o tom MMF vo výročnej správe k vývoju francúzskej ekonomiky.MMF zároveň ocenil reformu pracovného trhu, proti ktorej sa zdvihla vlna kritiky a ktorá do ulíc vyhnala tisíce Francúzov. Podľa fondu však reforma umožní zvýšenie konkurencieschopnosti firiem. Tú by mali posilniť aj plánované škrty v oblasti firemných daní, dodal fond.Trhu by okrem toho mali pomôcť aj plány vlády na reformu poistenia v nezamestnanosti a odborného vzdelávania. Podľa MMF sú tieto kroky dôležité na zníženie vysokej úrovne štrukturálnej nezamestnanosti. MMF odhaduje, že nezamestnanosť vo Francúzsku klesne tento rok na 9,5 % z 10-% úrovne v roku 2016. Na budúci rok by pokles miery nezamestnanosti mal pokračovať, pričom MMF predpokladá, že dosiahne 9 %.