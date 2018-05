MMF odporúča Nemecku, aby zvýšilo investície

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Berlín 14. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval Nemecko, ktorého daňové príjmy prudko stúpajú, aby zvýšilo investície. To by mohlo viesť k zväčšeniu rastového potenciálu ekonomiky, odporúčal MMF vo svojej správe o nemeckej ekonomike.Experti fondu varovali pred nedostatkom pracovných síl, ktorý Nemecku hrozí aj napriek imigrácii. Ohrozuje to predovšetkým stavebníctvo alebo informačné technológie. Preto experti odporúčajú zvýšenie investícií do opatrovania detí, čo by umožnilo viac ženám pracovať na plný úväzok. Zníženie daňového zaťaženia by podľa MMF mohlo stimulovať aj ľudí, ktorí aktuálne nie sú ochotní sa zamestnať.Nemecko robí pri integrácii utečencov do pracovného trhu pokroky, uviedol MMF. Napriek tomu je potrebné z dôvodu demografického vývoja počítať s tým, že pracovná sila sa už v roku 2020 zníži.