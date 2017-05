MMF opäť kritizoval vysoké obchodné prebytky Nemecka

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 15. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej výročnej správe o nemeckej ekonomike opäť kritizoval vysoké obchodné prebytky krajiny a požaduje zvýšenie investícií.MMF navrhuje Berlínu zníženie daní, nárast miezd a dodatočné investície.uvádza MMF v dnes zverejnených odporúčaniach pre Nemecko.Podľa fondu je. Expertka MMF Enrica Detragiache uviedla, že fond si je samozrejme vedomý, že mzdová politika je v kompetencii sociálnych partnerov, ale zvýšenie mzdovej dynamiky by pomohlo ekonomike. Fond v tejto súvislosti opäť požadoval obmedzenie vysokých nemeckých obchodných prebytkov.MMF podporil ďalšiu dôchodkovú reformu, ktorá by mala stimulovať ľudí, aby pracovali dlhšie. To by napríklad zvýšilo príjem v starobe a znížilo potrebu sporenia na dôchodok. Z pohľadu expertov MMF sa síce príjmová nerovnosť vo veľkej mierne stabilizovala, varovali však pred rizikami chudoby, ktoré je potrebné naďalej pozorne monitorovať. Pri opatreniach proti chudobe by mali byť zachované výdobytky predchádzajúcej reformy pracovného trhu.