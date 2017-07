MMF vyzýva Ukrajinu začať s privatizáciou štátnych podnikov

Na ilustračnej snímke sa ľudia prechádzajú v mestskom parku s pohľadom na pozlátené kupoly Katedrály Nanebevstúpenia, ktorý patrí do pravoslávneho kláštorného komplexu Kyjevo-Pečorská lavra na brehu Dnepra v Kyjeve 18. októbra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. júla (TASR) - Je načase, aby Kyjev ukázal politickú vôľu a začal privatizovať štátne podniky. Uviedol to dnes šéf misie MMF pre Ukrajinu Ron van Rooden. Pozemková reforma si však ešte vyžaduje diskusiu a v tejto veci je fond pripravený počkať do ďalšej revízie záchranného programu.Vláda sa snaží pretlačiť cez parlament problematické zákony, ako je zvýšenie veku na odchod do dôchodku či zrušenie zákazu predaja pôdy. Tie sú súčasťou záchranného balíka v hodnote 17,5 miliardy USD (15,33 miliardy eur), na ktorom sa Ukrajina dohodla s MMF v roku 2015.Ron van Rooden zároveň uviedol, že po prijatí nového privatizačného zákona je už načase začať konať. "" povedal na konferencii v Londýne.V prípade pozemkovej reformy je však fond podľa šéfa misie ochotný ešte počkať, a to do ďalšej revízie záchranného programu. Ako povedal, čo sa týka tejto záležitosti, je na to potrebný dlhší čas a ďalšia diskusia.