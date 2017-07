MMF zlepšil odhad rastu ekonomiky Nemecka, očakáva rast o 1,8 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil odhad rastu nemeckej ekonomiky v tomto a budúcom roku, pričom ako dôvod uviedol rastúci domáci dopyt a opätovné zrýchlenie rastu exportu. Zároveň však Berlín upozornil na potrebu zvýšiť investície a zredukovať vysoký prebytok bežného účtu platobnej bilancie.Fond očakáva, že nemecká ekonomika vzrastie tento rok o 1,8 %. V aprílovej prognóze uvádzal, že rast ekonomiky by mal dosiahnuť 1,6 %. Zlepšil aj svoj odhad, čo sa týka vývoja v budúcom roku, a to z rastu na úrovni 1,5 % na 1,6 %. Upozornil však, že "v strednodobom horizonte budú mať niektoré faktory, ako starnutie obyvateľstva a slabý pokrok v štrukturálnych reformách, vplyv, na tempo rastu".MMF preto Nemecko vyzval na kroky, ktoré povedú k ďalšej podpore hospodárskeho rastu. Zároveň Berlínu odporučil, aby viac investoval na domácom trhu, najmä do infraštruktúry a zmiernil tak vysoký prebytok na bežnom účte platobnej bilancie. Ten síce minulý rok klesol, ale len mierne, z 8,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2015 na 8,3 % HDP.