Washington 10. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil odhad rastu svetovej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Podľa najnovšej prognózy MMF by globálna ekonomika mala tento rok vzrásť o 3,6 % a v budúcom roku by sa tempo jej rastu malo zrýchliť na 3,7 %. V júlovej prognóze fond predpokladal, že svetová ekonomika zaznamená tento rok rast na úrovni 3,5 % a v roku 2018 na úrovni 3,6 %.V minulom roku vzrástla globálna ekonomika o 3,2 %, čo bolo najslabšie tempo rastu od nástupu svetovej finančnej krízy v roku 2008. Nová prognóza znamená výrazný obrat, keďže v obidvoch prípadoch predstavuje najrýchlejšie tempo rastu od roku 2011.Pod zlepšenie odhadu MMF na tento rok sa veľkou mierou podpísal vývoj v priemyselne rozvinutých ekonomikách, pričom fond vychádza zo zlepšených výsledkov v oblasti obchodu, investícií a spotrebiteľskej dôvery. Rozvíjajúce sa ekonomiky sú zasa za zlepšenou prognózou rastu svetového hospodárstva v roku 2018.Ekonomika eurozóny by tento rok mala vzrásť o 2,1 % a v roku 2018 o 1,9 %. V júlovej prognóze fond očakával rast na úrovni 1,9 %, respektíve 1,7 %. Prispelo k tomu oživenie exportu, silnejší domáci dopyt a zmiernenie politických rizík. Faktom však je, že správa bola vypracovaná ešte pred problémami v Katalánsku, kde sa začiatkom októbra uskutočnilo referendum za nezávislosť. Fond navyše v správe upozornil, že tempo rastu eurozóny bude aj naďalej pod tlakom, a to pre slabú produktivitu, starnutie populácie a v prípade niektorých krajín vysoký dlh.Čo sa týka USA, MMF tento rok očakáva rast americkej ekonomiky na úrovni 2,2 % a v budúcom roku na úrovni 2,3 %. Oproti minulému roku to znamená výrazné zrýchlenie, keď v roku 2016 vzrástla americká ekonomika o 1,5 %. V prípade Británie ponechal odhad rastu na júlovej úrovni, keď zredukoval prognózu rastu britskej ekonomiky z predchádzajúcich 2 % na 1,7 %.Z krajín G7 by najrýchlejšie mala tento rok rásť ekonomika Kanady, o 3 %. Nasledujú USA so spomínaným rastom na úrovni 2,2 % a Nemecko s očakávaným tempom rastu na úrovni 2 %. Fond zároveň vyzval vlády jednotlivých krajín, aby súčasnú priaznivú situáciu využili na uskutočnenie potrebných reforiem.