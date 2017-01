MMF zlepšil svoj odhad rastu čínskej ekonomiky, varuje pred dlhmi

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 16. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) dnes zlepšil svoj odhad rastu čínskej ekonomiky v tomto roku, ale zároveň varoval Peking pred zvyšovaním dlhov.Podľa najnovšej prognózy MMF sa výkon druhej najväčšej svetovej ekonomiky tento rok zvýši o 6,5 %, čo je o 0,3 percentuálneho bodu viac ako v jesennej prognóze, ktorú fond zverejnil vlani v októbri.MMF však zároveň upozornil, že snaha Pekingu o podporu hospodárskeho rastu zvyšovaním vládnych výdavkov a zároveň rapídna expanzia úverov v krajine zvyšujú riziko prudkého spomalenia ekonomiky.Dlhy Číny od globálnej krízy v roku 2008 prudko stúpli, keďže Peking sa snažil nalievaním peňazí do ekonomiky zabezpečiť jej solídny rast. Napríklad v 3. kvartáli 2016 sa hrubý domáci produkt (HDP) Číny zvýšil o 6,7 % práve vďaka vládnym výdavkom, rozmachu realitného trhu a bankovým úverom.Experti zo súkromného sektora preto očakávajú, že po sprísnení kontroly pri poskytovaní úverov sa rast čínskej ekonomiky spomalí.Čínski lídri sa snažia transformovať ekonomiku, aby bolo tempo jej expanzie stabilnejšie. Chcú dosiahnuť, aby jej motorom boli spotrebiteľské výdavky, namiesto zahraničného obchodu a investícií. Preto opakovane naliali do hospodárstva peniaze, aby zabránili jeho prudkému spomaleniu a tiež politicky nebezpečnej strate pracovných miest.Celkový čínsky dlh však vzrástol na úroveň, ktorá zodpovedá 250 % HDP. To vyvoláva obavy z možnej finančnej krízy a spomalenia ekonomiky.Podľa MMF pokračujúca závislosť od politiky stimulov, rýchla expanzia úverov a pomalý pokrok v otázke firemných dlhov, môže po sprísnení obmedzení pre financovanie štátnych podnikov z rozpočtu, zvýšiť riziko prudkého spomalenia hospodárstva.