MMF zvýšil prognózy rastu globálnej ekonomiky pre roky 2018 a 2019

Washington 22. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil svoje prognózy rastu svetovej ekonomiky pre roky 2018 a 2019. Ako jeden z dôvodov uviedol nedávnu daňovú reformu v USA.Globálna ekonomická aktivita pokračuje v zrýchľovaní. MMF odhaduje, že v roku 2017 si svetová ekonomika polepšila o 3,7 %, čo je o 0,1 percentuálneho bodu viac, než fond očakával ešte na jeseň a o 1 bod viac v porovnaní s rokom 2016. Zrýchlenie expanzie malo široký základ, pričom výrazné pozitívne prekvapenia prišli z Európy a Ázie.MMF revidoval svoje prognózy pre tento a nasledujúci rok, obe o 0,2 bodu smerom nahor. Aktuálne počíta s tým, že globálny hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2018, rovnako aj v roku 2019 stúpne o 3,9 %. Zlepšenie predpovedí odráža zvýšenú rastovú dynamiku a predpokladaný vplyv nedávno schválenej daňovej reforme v USA, ktorej súčasťou je aj zníženie firemnej dane na 21 % z 35 %. Očakáva sa, že reforma podporí spotrebiteľské výdavky a rast ekonomiky USA. Jej kritici sa obávajú, že výrazne zvýši verejný dlh a prehĺbi priepasť medzi bohatými a chudobnými.Podľa MMF daňová reforma podporí ekonomickú aktivitu a bude maťReforma by mala mať pozitívny vplyv na rast do konca roka 2020. Fond však dodal, že z dôvodu dočasnej povahy niektorých úľav daňový balík od roku 2022, naopak, spomalí expanziu.MMF zlepšil prognózu rastu ekonomiky USA o 0,4, respektíve o 0,6 bodu. Aktuálne počíta v roku 2018 so zvýšením HDP o 2,7 % a v roku 2019 o 2,5 % po +2,3 % vlani.Predpoveď expanzie eurozóny stúpla o 0,3 bodu pre oba roky na 2,2 %, respektíve 2 % po +2,4 % v roku 2017. Naopak, fond mierne zhoršil prognózu rastu britskej ekonomiky pre rok 2019, konkrétne o 0,1 bodu na 1,5 %, v tomto roku naďalej počíta takisto s 1,5-% expanziou.Japonský HDP podľa aktuálnej predpovede v roku 2018 stúpne o 1,2 % (+0,5 bodu) a v roku 2019 o 0,9 % (+0,1 bodu). Tempo rastu čínskej ekonomiky by malo pokračovať v miernom spomaľovaní na 6,6 % (+0,1), respektíve 6,4 % (+0,1) po 6,8 % vlani.