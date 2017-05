Mníchovská polícia rozbila 500-členný gang vlamačov

Nemecká polícia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 23. mája (TASR) - Mníchovská polícia oznámila, že rozbila rozsiahly, približne 500-členný príbuzenský klan vlamačov, ktorý pôsobil vo viacerých krajinách Európy. Iba v Nemecku je podľa polície zodpovedný za pätinu všetkých vlámaní. Píše o tom dnes webová stránka britskej stanice BBC.Polícia prirovnala tento gang k chobotnici scez celú Európu. Jeho členovia boli alebo vlastní príbuzní, alebo spriaznení sobášom. Páchateľmi vlámaní boli v mnohých prípadoch mladé ženy, ktoré boli k tejto činnosti podľa polície prinútené.Vyšetrovanie sa začalo vlani v januári, keď polícia zadržala pri pokuse o vlámanie v Mníchove tri ženy. Viedlo to k ďalším zatknutiam - v Chorvátsku, Španielsku i Nemecku.Policajný komisár pre organizované vlámania Reinhold Bergmann povedal novinárom, že gang mohol mať desiatky ďalších chápadiel v krajinách, ako je Belgicko, Francúzsko a Taliansko. Mladé ženy využíval ako, citovala ho BBC.Trojica žien zadržaných v Mníchove na seba upozornila zručnosťou a rýchlosťou svojich zlodejských schopností. Ženy tvrdili, že sú mladistvé, ale polícia zistila, že majú falošné doklady, a našla spojenie medzi nimi a širšou skupinou pôvodom z Chorvátska. V Mníchove potom zatkla ďalších 20 mladých žien, ktorých označila za. V západnom Nemecku zadržala dvoch údajných stredných manažérov gangu a v Chorvátsku jeho dvoch predpokladaných vodcov. Ďalší dvaja sú na úteku.Polícia podľa komisára Bergmanna využívala mladé ženy, pretože bolo menej pravdepodobné, že by ich súd poslal do väzenia.zdôraznil.Je nemožné odhadnúť hodnotu majetku, ktorý svojim obetiam odcudzili, pravdepodobne však dosiahne miliónov eur. Polícia zistila, že údajní vodcovia klanu žili v luxusných vilách s mramorovou podlahou v Záhrebe. Chorvátska polícia tam zhabala šperky a ďalšie cennosti a hotovosť vo výške stoviek tisíc eur a pokúša sa vypátrať ich právoplatných majiteľov, dodala BBC.