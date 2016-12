Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 24. decembra (TASR) - Mnohé deti vo Venezuele čakajú smutné Vianoce. Hospodárska kríza v krajine totiž vyhnala infláciu do závratných výšok. Milióny obyvateľov sotva dokážu zabezpečiť skromné jedlo pre rodinu a na hračky pod stromček im nezostávajú peniaze. V niektorých domácnostiach dokonca nemajú peniaze ani na sviatočnú večeru.Krajina bohatá na ropu sa už tretí rok zmieta v recesii a zápasí s hyperinfláciou. V obchodoch je nedostatok tovaru, chýbajú lieky a nedávna devalvácia meny ženie ceny stále vyššie. Mnohí rodičia tak musia jednoducho zrušiť tento rok Vianoce." povedala Dileida Palaciosová, 40-ročná kaderníčka oblečená v čiernom na znak smútku za synom, ktorý zahynul pri prestrelke na ulici. "Rovnako ako pani Palaciosová, približne 38,5 % Venezuelčanov v nedávnom prieskume označilo tohoročné Vianoce za horšie ako vlaňajšie a 35 % dokonca povedalo, že to budú najhoršie Vianoce v ich živote.Prezident Nicolás Maduro v snahe zastaviť hyperinfláciu 12. decembra rozhodol o výmene bankoviek a stiahnutí starých z obehu. Venezuelčanom tak najnovšie chýba aj hotovosť. V niektorých častiach krajiny preto vypukli nepokoje a rabovanie, čo ešte zhoršuje situáciu aj náladu obyvateľov.Hlavné mesto Caracas pôsobí bez vianočných dekorácií ošumelo. Mnohé obchody sú prázdne a zatvorené, prípade predávajú extrémne predražené hračky, stromčeky a sviatočné pochúťky.Osemročná Helen Ramirezová z Caracasu poprosila Santu, aby daroval jej rodine jedlo a pre seba by chcela ružový skejtbord,. Ten je však pre rodičov príliš drahý, jeho aktuálna cena na čiernom trhu dosahuje 14-násobok minimálnej mzdy.Ľavicová vláda medzitým obvinila podnikateľov a opozíciu, že sa snažia rozdúchavať hnev medzi ľuďmi a zničiť Vianoce.Štátne médiá s pompou informovali, že do venezuelských prístavov, ktoré inak zívajú prázdnotou, dorazilo 200 kontajnerov plných hračiek a potravín. Okrem toho úrady začiatkom decembra skonfiškovali 3,8 milióna hračiek v skladoch importéra, spoločnosti Kreisel, a firmu obvinili z neúmerného až vydieračského zvyšovania cien. Dvoch vedúcich pracovníkov formy úrady zatkli a hračky rozdelili deťom. Ale to im Vianoce nespraví.