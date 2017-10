Mnohé inštitúcie sa nezapájajú do systému prideľovania exekútorov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) – Mnohé inštitúcie vrátane štátnych sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií. Upozornila na to Slovenská komora exekútorov (SKE). Podľa ministerstva spravodlivosti niektorí veľkí inštitucionálni veritelia zatiaľ návrhy nepodávajú, pretože sa pripravujú na ich hromadné podávanie.Od zavedenia náhodného elektronického prideľovania exekúcií zaznamenala komora výrazný pokles počtu vydaných nových poverení na vykonanie exekúcie. Do Centrálneho registra exekúcií pribudlo od 1. apríla do 30. septembra 6456 nových exekúcií, na ktoré vydal poverenie celoslovenský exekučný súd v Banskej Bystrici. V tom istom období minulého roka pribudlo až 210.026 exekúcií.Systém podľa SKE síce zaregistroval ešte ďalších 157.910 exekúcií, ktoré sa na základe zákonnej výnimky prideľovali do 30. júna 2017 podľa starého nenáhodného spôsobu, aj to však predstavuje celkový pokles exekúcií o vyše dvadsať percent.skonštatoval prezident SKE Miroslav Paller.Pôvodný Exekučný poriadok umožňoval veriteľom vybrať si ľubovoľného súdneho exekútora a komunikovať aj papierovou formou. Novela Exekučného poriadku zaviedla výlučne elektronickú komunikáciu s jediným exekučným súdom v Banskej Bystrici a exekúcie sú prideľované náhodne a elektronicky. Podľa komory vyvstáva otázka, ako si predovšetkým organizácie nakladajúce s verejnými zdrojmi plnia svoje povinnosti, ak nevymáhajú vlastné pohľadávky.upozornil Paller.Šéf komory podotkol, že aj súkromné zdravotné poisťovne riešia prostredníctvom exekúcií v poslednom čase minimum svojich prípadov. Na tieto problémy komora pred niekoľkými dňami upozornila listom aj ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú (Most-Híd).doplnil Paller.reagoval na upozornenie SKE hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.Tento fakt je podľa neho vidieť na náraste počtu návrhov za 1. polrok 2017. Kým za 1. polrok 2016 prišlo podľa štatistiky ministerstva 242.086 exekučných návrhov, za 1. polrok 2017 to bolo až 336.410 návrhov. Posledné čísla z nového exekučného pracoviska pri Okresnom súde v Banskej Bystrici ukazujú, že v období od 1. apríla do 25. septembra prišlo 8296 návrhov a bolo udelených 6337 poverení.doplnil hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.