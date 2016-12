Mnohé pevne uzatvorené balenia obsahujú až 40 % vzduchu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 30. decembra (TASR) - Spotrebiteľská centrála v Hamburgu vykonala v decembri test, ktorý by neraz urobili aj samotní spotrebitelia. Dobre uzatvorené potraviny a kozmetiku presvietila röntgenovým prístrojom. Výsledok nebol veľmi potešujúci. Všetky balenia, či už išlo o ryžu, alebo denný krém, obsahovali v priemere 40 % vzduchu." tvrdí šéf združenia spotrebiteľských centrál VZBV Klaus Müller. Nejde však o nič nové, kupujúci majú tieto problémy s kávou, práškom do pečiva, cereáliami či instantnými polievkami. "" napísal Frankfurter Allgemeine Zeitung už v roku 1964. Odvtedy sa však veľa nezmenilo.Obchody musia uvádzať aj základnú cenu za 100 gramov, kilogram či liter, ktorá má uľahčiť spotrebiteľom orientovať sa pri porovnávaní cien. No odborníci pochybujú, že to naozaj pomáha. "" tvrdí marketingový expert Martin Fassnacht z ekonomickej univerzity WHU. A hoci to spotrebitelia v podstate vedia, nie vždy si pozrú základnú cenu.Hamburská spotrebiteľská centrála sa touto témou zaoberá už niekoľko rokov. Začiatkom decembra preskúmala 15 produktov, na ktoré sa kupujúci opakovane sťažovali. Napríklad v cereáliách predstavoval obsah vzduchu 49 % a v očnom kréme až 68 %. Na svojej internetovej stránke ponúka zoznam trikov, s ktorými výrobcovia pracujú. Ide, napríklad o okienka, ktorých šikovné umiestnenie navodzuje dojem plnšieho balenia. V prípade podozrivo "" balení kozmetiky sú to zas dvojité dná alebo papierové výplne.Pre ochrancov spotrebiteľov je táto téma dôležitá hneď z dvoch dôvodov. Po prvé, kupujúci sú zavádzaní a po druhé, dotýka sa to aj životného prostredia. Nafúknuté balenia spotrebúvajú zbytočne veľa surovín a pri preprave zaberajú viac miesta, čo pochopiteľne vedie aj väčšej spotrebe paliva.Fassnacht si myslí, že čas priveľkých balení sa pomaly končí. Nielen preto, že spotrebitelia sú čoraz pozornejší. Škrt týmto praktikám urobí aj rozrastajúci sa internetový predaj, keďže elektronický nákup sa nespája s emóciami a kupujúci oveľa pozornejšie porovnávajú ceny. Jedinou výnimkou sú podľa Fassnachta Vianoce, keď sú spotrebitelia ochotnejší akceptovať veľké balenie s väčším obsahom vzduchu.