Mnohí vysokokvalifikovaní pracovníci z EÚ zvažujú odchod z Británie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. júna (TASR) - Takmer polovica vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín Európskej únie uvažuje o odchode z Británie do piatich rokov. To by mohlo spôsobiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v ostrovnej krajine. Uviedla to dnes poradenská spoločnosť Deloitte, ktorá zverejnila výsledky najnovšieho prieskumu.V prieskume Deloitte oslovila 2242 ľudí z krajín EÚ aj mimo Únie, pričom polovica pracuje v Británii a polovica mimo ostrovnej krajiny. Celkovo 36 % cudzincov pracujúcich v Británii uvažuje o tom, že z krajiny v dôsledku brexitu do piatich rokoch odíde. V prípade vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín EÚ takýto krok zvažuje až 47 % ľudí. To podľa Deloitte vytvára predpoklad, že Británia by po odchode z EÚ. Ako spoločnosť dodala, vysokokvalifikovaní pracovníci sú zo všetkých kategórií najmobilnejší, takže v krátkodobom horizonte môže mať Británia väčší problém voľné miesta zaplniť.Približne 48 % cudzincov pracujúcich v Británii považuje dnes krajinu za menej atraktívnu než pred rozhodnutím o brexite. Z vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín EÚ má tento názor 65 % opýtaných. Pre ľudí z EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí v Británii nepracujú, je však Británia aj naďalej krajinou, do ktorej by kvôli práci išli najradšej.