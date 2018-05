Množstvo nič neprinesie, vyrábajte kvalitu, hovorí majiteľ textilky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 12. mája (TASR) - Wolfgang Grupp, majiteľ textilnej továrne Trigema, nevidí zmysel vo zvyšovaní produkcie. Z toho dôvodu už nepodporuje princíp rastu prostredníctvom zvyšovania výroby.povedal v rozhovore pre sobotňajšie vydanie denníka Südkurier.hovorí Grupp.Jeho firme sa darí dostatočne dobre na to, aby mohol zamestnávať zhruba 1200 ľudí a ich deťom garantovať pracovné miesto, ak by niekedy chceli pre neho pracovať.Postačuje to aj na vykazovanie zisku. Trigema v minulom obchodnom roku dosiahla tržby zhruba 100 miliónov eur, čo je medziročne o 3 % viac. Zisk síce Grupp neuviedol, povedal však, že nerád pracuje pod 10 % zisku.