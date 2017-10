Mnuchin zvýšil návrhmi na reformu napätie medzi MMF a Bielym domom

Americký minister financií Steven Mnuchin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. októbra (TASR) - Americký minister financií Steven Mnuchin zvýšil napätie medzi vládou a Medzinárodným menovým fondom (MMF) kontroverznými návrhmi na reformu tejto svetovej organizácie.Vo vyhlásení k jeho jesennému zasadaniu, ktoré sa konalo koncom týždňa, uviedol, že fond by sa mal stať efektívnejším. Súčasťou tohto procesu by mali byť aj reštrikčné opatrenia, vrátane zníženia príjmov a bonusov jeho zamestnancov a manažmentu.Šéfka MMF Christine Lagardeová a jeho ekonómovia žiadali od vlády Donalda Trumpa finančnú a hospodársku politiku, s ktorou prezident nesúhlasí. Fond konkrétne navrhol, aby bohatí Američania platili vyššie dane, aby Biely dom účinnejšie podporoval slobodný obchod a aby sa viac zapojil do medzinárodnej hospodárskej spolupráce.Spojené štáty sú hlavným odporcom zvýšenia financovania Svetovej banky, aby mohla poskytovať viac úverov rozvojovým krajinám.