Mo Farah titul na päťke nezískal, zdolal ho mladý Edris

5000 m: 1. Muktar Edris (Et.) 13:32,79, 2. Mohamed Farah (V. Brit.) 13:33,22, 3. Paul Kipkemoi Chelimo (USA) 13:33,30, 4. Yomif Kejelcha (Et.) 13:33,51, 5. Selemon Barega (obaja Et.) 13:35,34, 6. Mohammed Ahmed (Kan.) 13:35,43

Londýn 12. augusta (TASR) - Brit Mo Farah vo finále behu na 5000 m na MS v Londýne nezvíťazil. Zdolal ho zlatý Etiópčan Muktar Edris časom 13:32,79. Mo Farah finišoval v napínavom závere druhý za 13:33,22 a tretí skončil Američan Paul Kipkemoi Chelimo 13:33,30.Mladý 23-ročný Edris zmaril Mo Farahov sen o druhej zlatej na MS v Londýne po triumfe na desiatke a tešil sa z prvej veľkej seniorskej medaily na dráhe, dosiaľ mal na konte bronz spred dvoch rokov na MS v krose.Mo Farah od začiatku ťahal nevýrazné tempo a na jeho spomaľovanie ako prvý zareagoval po 2200 m Barega, potom Austrálčan Tiernan. Štyri okruhy pred koncom mal Tiernan pomerne jasný náskok, Mo Faraha však z miery nevyviedol. V predposlednom okruhu náskok stratil a v záverečnom začala ofenzíva Etiópčanov i Chelima. Mo Farah sa síce tlačil vpred popri mantineli, no finiš Edrisa bol fantastický.Kto zdolá Mo Faraha bola jasná otázka, na ktorú by asi takmer sto percent opýtaných odpovedalo, že nikto. V jeho posledných pretekoch kariéry na dráhe, keď sa v ďalšej sezóne už bude venovať maratónu, sa zlatý z desiatky pokúšal o tradičné double. Keď štartuje Mo Farah s jeho povestným drvivým finišom, nič neplatí, ani tabuľkové poradie, v ktorom boli lepší Etiópčania Edris a Barega s časmi pod 13 minút. Tentoraz však v Londýne narazil na veľkú formu Edrisa.Mo Farah na OH v Londýne a Riu dvakrát zvládol dvojkombináciu so zlatým leskom, na MS taktiež dva razy v Moskve'2013, Pekingu'2015. Núkal sa tretíkrát rovnaký dvojzáber a štvrtý titul na päťke v rade za sebou, Mo Farah však nestačil na Edrisa pri svojej najvýraznejšej zbrani, finiši.