MO SR: Ozbrojené sily SR kvalitatívne zaostávajú za spojencami

Bratislava 9. septembra (TASR) – Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) kvalitatívne zaostávajú za spojencami. Hlavnými dôvodmi sú technologická a technická zastaranosť. Konštatuje sa to v návrhu Vojenskej stratégie SR, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo obrany (MO) SR.konštatuje MO SR v predloženom materiáli.Podľa MO SR je nedostatočná taktiež úroveň zásob a pripravenosti záloh.konštatuje rezort obrany v návrhu Vojenskej stratégie SR.Samotný materiál sa však zameriava viac na budúcnosť. Pri pozemných silách kladie dôraz na mechanizované a motorizované prápory, ktoré majú byť vybavené zbraňovými systémami na bojových vozidlách s kolesovým podvozkom 8x8, resp. na bojových vozidlách s pásovým podvozkom a na viacúčelových taktických vozidlách 4x4.konštatuje taktiež MO SR.Taktické letectvo bude podľa rezortu obrany schopné zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru v rámci integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO a podporu pozemných síl (spôsobilosti vzduch-zem).uvádza sa v dokumente.Operačné spôsobilosti systémov pozemnej protivzdušnej obrany budú spĺňať požiadavky štandardov NATO a budú spôsobilé nasadenia na obranu územia Slovenskej republiky a aj do spoločných operácií mimo územia SR.