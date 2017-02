Mobilná komunikácia smeruje k piatej generácie mobilných sietí

Ilustračné foto. Foto: Andrea Shop Foto: Andrea Shop

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. februára (TASR) - Za 20 rokov existencie sa mobilná komunikácia na Slovensku výrazne zmenila a bude sa meniť aj naďalej. Kým na začiatku sa orientovala najmä na hlasovú prevádzku a prenos dát bol len doplnkovou možnosťou s pomalými prenosovými rýchlosťami, v posledných rokoch sa situácia obrátila a dominantné sú vysokorýchlostné dátové prenosy. Tie, samozrejme, umožňujú v súčasnosti nielen prenos hlasu, ale aj videa, hranie graficky náročných hier, prenášanie veľkých objemov dát alebo ponorenie sa do sveta virtuálnej reality.povedal pre TASR Martin Drobný, šéfredaktor PC Revue.Podľa jeho slov už teraz operátori testujú vonkajšie mikrovlnné spoje s kapacitou až 10 Gbit/s. Nové mobilné siete s takýmito vlastnosťami ovplyvnia kľúčové aspekty života ľudí ako napríklad automobilový priemysel, logistiku a dopravu, zdravotníctvo, energetiku, výrobu, životné prostredie, ale aj bezpečnosť, zamestnanosť či zábavu. Poskytnú totiž prenosovú vrstvu pre technologické trendy, akými sú umelá inteligencia, robotizácia, internet vecí, Smartcities či Industry 4.0. Vo výsledku to prinesie napríklad bezpečnejšiu dopravu na cestách, keďže vzájomne prepojené autá vybavené asistenčnými systémami si budú v reálnom čase odovzdávať informácie o svojej polohe, rýchlosti či prekážkach na ceste.V prípade personálnej medicíny môže nositeľná elektronika vybavená snímačmi fyziologických parametrov vďaka novým vlastnostiam sietí 5G priebežne kdekoľvek, v reálnom čase a bezpečne posielať namerané hodnoty do cloudu, kde ich expertný systém vyhodnotí a včasnou diagnostikou príznakov upozorní na rastúce riziko cukrovky či infarktu a v prípade úrazu poslať za pacientom záchrannú službu.Pod vplyvom zmeny orientácie sieťovej prevádzky na prenos dát namiesto hlasu sa začínajú v ponuke operátorov objavovať čisto dátové paušály, pričom hlas je len doplnkovou službou. Časom možno očakávať zrušenie akýchkoľvek mesačných paušálov a platbu naozaj len za aktuálne prenesené dáta." dodáva Drobný.