Modely využitia Rómov na trhu práce budú hľadať v projekte

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – Rómovia sú ekonomickým potenciálom i sociálnym kapitálom pre starnúcu Európu. To je hlavné posolstvo medzinárodného projektu „Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje“, ktorý jeho zástupcovia predstavili na dnešnej tlačovej konferencii.Slovensko je jednou z ôsmich krajín východnej a juhovýchodnej Európy, kde sa medzinárodný projekt realizuje. Partnermi na slovenskej strane je nezisková organizácia ETP Slovensko, občianske združenia (OZ) Ľudia v Tatrách a Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV).uviedol zástupca neziskovej organizácie ETP Slovensko Miroslav Pollák. Poukázal na to, že všeobecne vnímaným faktom je, že rómske obyvateľstvo predstavuje nevyužitý potenciál na trhu práce.uviedol Richard Filčák z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Zámerom je preto spojiť úsilie neziskových organizácií, pomáhajúcich inštitúcií, samotných ľudí z rómskej komunity a samospráv."Pilotné projekty budeme realizovať v okrese Lučenec, Kežmarok a na košickom sídlisku Luník IX," spresnila Andrea Hagovská z OZ Ľudia v Tatrách.uviedla Hagovská. Slúžiť by na to mala „Flexi karta“, zoznam overených pracovných zručností a kompetencií, ktoré môžu zamestnávatelia využiť.vysvetlila Hagovská.Keďže je SR jednou z ôsmich krajín zapojených do projektu, súčasťou projektu je aj komparácia jednotlivých projektov a ich prínosu v jednotlivých krajinách, výmena a zdieľanie skúseností.Projekt je realizovaný od 1. januára 2017 do 30. júna 2019 v SR, Českej republike, Maďarsku, Srbsku, Bulharsku, Rumunsku, Moldavsku a Ukrajine. Projekt je financovaný v rámci Stratégie EU pre dunajský región, program Interreg EÚ na podporu spolupráce a rozvoj krajín strednej Európy so zameraním na sociálne inovácie. Rozpočet medzinárodného projektu je dva milióny eur, podiel pre aktivity v SR je približne desať percent celkového rozpočtu.