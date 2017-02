Moderátor Fox News sa Putinovi nateraz odmieta ospravedlniť

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. februára (TASR) - Moderátor americkej televízie Fox News Bill O'Reilly sa nateraz odmieta ospravedlniť ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za to, že ho nazval "vrahom".povedal O'Reilly vo svojej televíznej relácii odvysielanej v pondelok večer.O'Reilly označil Putina na vraha počas rozhovoru so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, odvysielanom v nedeľu. Trump reagoval, že vrahovia sú aj v Spojených štátoch." opýtal sa Trump.Putinov hovorca Dmitrij Peskov odmietol Trumpovu odpoveď komentovať, ale O'Reillyho vyjadrenie označil "za neprijateľné a urážlivé". "Radi by sme od tejto ctihodnej organizácie dostali ospravedlnenie," uviedol v pondelok ráno na adresu Fox News.Trump sa v nedávnej minulosti o Putinovi vyjadril pochvalne a naznačil, že pod jeho vedením by mohlo dôjsť k zlepšeniu americko-ruských vzťahov. Rovnako pochvalne hovoril aj Putin o Trumpovi.